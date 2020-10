„Grillmaschine Mike“ mischt Gastroszene von Lehesten auf

Mike Masella aus Ranis ist „Grillmaschine Mike“. Seit Mitte Oktober steht der 51-Jährige mit seinem Imbiss in Lehesten an der Turnhalle.

Die kulinarische Seite des Schieferstädtchens ist um eine Facette reicher: Seit voriger Woche steht „Grillmaschine Mike“ auf dem Platz an der Turnhalle und bietet heiße Bockwurst, Roster, Rostbrätl und Buletten im Brötchen samt Beilagen an. Die „Grillmaschine“ heißt eigentlich Mike Masella, lebt in Ranis und hat seinen mobilen Imbiss im Frühjahr gegründet.