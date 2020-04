Lichte. Nach einem Brand in Lichte ist eine Straße gesperrt. Das betroffene Gebiet soll weiträumig umfahren werden.

Großbrand in Lichte – Auch Feuerwehren aus Saalfeld im Einsatz

Die Landeseinsatzzentrale Thüringen meldet am Sonntagabend ein brennendes Wohnhaus in Lichte (Neuhaus am Rennweg).

Die Saalfelder Straße ist gesperrt. Feuerwehren aus den Landkreisen Saalfeld und Sonneberg sind im Einsatz.

Es wird gebeten, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Zeitung Freies Wort wurde beim Brand keiner der fünf Bewohner verletzt.

