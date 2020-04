Lernen in der guten Stube in Löhma: Die zehnjährige Hanna (links) und der achtjährige Johann (rechts) bilden die Grundschul-Abteilung im Hause Gräbner und haben hier gerade Besuch von ihren kleinen Schwestern Linda (2.v.l.) und Luisa sowie von Mutter Doreen mit Nesthäkchen Anton.

Große Fuhre für ein volles Haus in Löhma und Lehesten

Scheinbar noch stiller als sonst dämmert Löhma, der Schnee hat das Zwergdorf bei Leutenberg wie in Watte gehüllt. Aus dem vormaligen Schäfer-Haus aber dringt vielstimmiges Lachen und Rufen von Kindern, als Doreen Gräbner die Tür öffnet. Mit Anton auf dem Arm. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Am 13. März ist Anton ein Jahr alt geworden. Als sie am späten Nachmittag seinen Geburtstag feierten, kam im Radio die Meldung, dass Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Das wird schon irgendwie, dachte Doreen Gräbner. Seither ist es im Haus wie sonst nur während weniger Tage in den Ferien: Die Kinder sind daheim. Nicht nur Anton, auch dessen Brüder und Schwestern. Alle acht.

„Übers Wochenende haben wir dann erst mal die Stube so umgeräumt, dass alle ihre Hausaufgaben machen können“, erinnert sich die 42-Jährige. Das habe aber nicht so recht funktioniert, weil die älteren Kinder viel mit Laptop, Video-Sequenzen und Chats arbeiten, die jüngeren hingegen klassisch mit Arbeitsheft, Lehrbuch und Stift.

Nun sitzen die Grundschüler Hanna und Johann in der Stube, die Gymnasiasten Jasmin und Elias sowie Berufsschülerin Melissa in der Küche. Mit Lehrern und Mitschülern kommunizieren sie per Mail und Chat, erzählt Jasmin, einmal habe sie sogar die ganze Klasse per Videokonferenz auf dem Monitor gehabt. Allerdings war dann für die Geschwister Zwangspause: Mehr als ein aktives Endgerät verträgt das Internet in Löhma nicht. Auch der Gitarren-Unterricht per Skype für die zehnjährige Hanna scheitert am schwachen Netz.

Wenigstens kommt der Gräbnersche Schulgarten ohne Bits und Bytes aus: Beete und ein Folien-Gewächshaus sind gleich um die Ecke, mit Schafen, Hasen und Hühnern sind die Kinder dank eigener Haltung ohnehin vertraut.

Der häusliche Unterricht hat erst knapp vor unserem Besuch begonnen, sie waren lieber erst mal draußen im Schnee, Schlitten fahren „und mit dem Popo-Rutscher“, wie die sechsjährige Linda stolz erklärt. „Die Kinder beschäftigen sich miteinander, sie können auf den Hof, in die Scheune oder im Dorf unterwegs sein, ohne dass ich dauernd aufpassen muss“, erzählt Doreen Gräbner. Im Vergleich zu Menschen in Städten, ohne Garten oder Hof, gehe es ihnen doch gut.

Wenn da nicht das Einkaufen wäre. Das erledigt ihr Mann Matthias Gräbner, meist auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle in Könitz, in der Regel einmal pro Woche. Bei zehn Personen im Haushalt heißt das: einmal den Kleintransporter voll mit dem, was man so zum Leben braucht. Die Verkäuferinnen in dem Kaulsdorfer Supermarkt, wo Gräbner meist einkauft, würden ihn kennen und akzeptieren, dass er eben nicht nur eine Tüte Mehl oder Zucker kaufe.

„Aber von anderen Kunden wurde er schon angepöbelt, was er sich denn erlaube, seinen Einkaufswagen so voll zu packen“, erzählt Doreen Gräbner. Vor ein paar Tagen hat sie deswegen die Mehrkindfamilienkarte beantragt, quasi als offiziellen Beleg, dass sie eben ein paar Köpfe mehr sind als die übliche Kleinfamilie.

Denn manchmal trifft auch sie das Hamstern. Toilettenpapier, Mehl und Hefe hätten zuletzt in den Regalen ihres Stamm-Marktes gefehlt, berichtet die achtfache Mutter. Also muss Matthias Gräbner auch in andere Geschäfte und sich dort eventuell als kinderreich ausweisen. „Morgen stecke ich ihm die Karte ins Portemonnaie“, sagt Doreen Gräbner, „sicher ist sicher“.

Auch David Vockeroth empfiehlt die Mehrkindfamilienkarte. Der Lehestener Dachdecker hat mit einer Frau auch acht Kinder und ähnliche Erfahrungen gemacht wie Gräbners: „In Lehesten und Umgebung kennt man uns in den Geschäften, nur ortsfremde Kunden schauen manchmal komisch oder tuscheln.“ Auf dem Land, so beobachtet es Vockeroth, seien die Menschen insgesamt gelassener im Umgang mit der Krise.

Eine Einschätzung, die Katrin Konrad teilt. Die Königseerin ist selbst Mutter von vier Kindern und steht dem Thüringer Landesverband kinderreicher Familien vor. „Wo man sich kennt, gibt es meist keine Probleme. Aber vor allem aus den größeren Städten und von Familien, die zum Einkaufen weit fahren müssen erreichen uns teils verzweifelte Anrufe, dass Supermärkte die Grundnahrungsmittel beschränken.“ Um die Abgabe an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen des Alltages auch zukünftig für Großfamilien zu gewährleisten, biete sich die Vorlage der Mehrkindfamilienkarte an. Mit der Karte können Eltern alle kindergeldberechtigten Kinder nachweisen und so auch ihren Mehrbedarf darlegen, ohne in den Verdacht von Hamsterkäufen zu geraten.

Die vor gut einem Jahr vom Thüringer Verband kinderreicher Familien eingeführte Karte zielt eigentlich vor allem auf Kultur- Freizeit- und Bildungsangebote, könne nun aber auch beim Einkauf als „Familienausweis“ genutzt werden. Handelsverband Thüringen und die Industrie- und Handelskammern im Freistaat würden dies unterstützen. Bislang habe der Verband Karten für rund 260 Familien mit insgesamt knapp 1000 Kindern ausgestellt. „Uns ist wichtig, dass der Einkauf von Lebensmitteln nicht durch mehrmalige Einkäufe der Familienmitglieder abgedeckt werden muss, sondern nur eine möglichst geringe Anzahl von Personen weiterhin in Supermärkten und Einkaufsläden unterwegs ist“, betont Konrad.

Beantragen können die kostenfreie Karte alle Familien mit drei und mehr kindergeldberechtigten Kindern mit Wohnsitz in Thüringen unter Vorlage eines aktuellen Kindergeldbescheides unter: www.familienkarte-thueringen.de Die Karte wird innerhalb weniger Tage zugesendet.