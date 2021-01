Großflächige Graffiti-Schmierereien an Turnhalle in Gorndorf

Gorndorf. Zwischen dem vergangenen Sonntag, gegen 17 Uhr, und dem Montagmorgen haben Unbekannte großflächig die Fassade der Turnhalle der Grundschule "Am Roten Berg" in Gorndorf mit Farbe besprüht. Auf einer Fläche von etwa 25 mal drei Metern wurden diverse Graffiti-Schmierereien angebracht, ein politischer Bezug ist laut ersten Ermittlungen der Polizei aber nicht erkennbar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden. red