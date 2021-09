Die Partei Bündnis 90 / Die Grünen setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen für Hebammen ein. Im Bild: Die Landessprecherin der Grünen in Thüringen, Ann-Sophie Bohm, und die Bundestagskandidatin der Grünen, Susanne Martin, halten in der Saalfelder Fußgängerzone ein Transparent, dass über die Schließung von Geburtsstationen in Ostthüringen informiert.