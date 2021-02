Grüne für Schutz von Straßenbäumen in Saalfeld-Rudolstadt

Die Grünen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mahnen einen Erhalt der Straßenbäume an. Viele Bäume an den Straßen seien in einem sehr schlechten Zustand – oder schlicht nicht mehr vorhanden, stellten die Saalfelder Stadträtin Susanne Bätz und Frank Bock vom Vorstand des Kreisverbandes der Grünen gegenüber dieser Redaktion fest.