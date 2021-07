Grundschüler aus Schmiedefeld für längere Ferien

Erfurt/Schmiedefeld. Schüler aus Schmiedefeld und Leutenberg spielten Gesetzgebung im Landtag durch

Nach Lockerung der Besuchsregeln im Landtag hatte der Wahlkreisabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) kurzfristig Fahrten für die oberen Klassen der Grundschulen Leutenberg und Schmiedefeld in den Thüringer Landtag organisiert. „Seit vielen Jahren begrüße ich Schulklassen aus unserem Landkreis und freue mich immer wieder über das große Interesse“, so Kowalleck.

Nach Informationen über Thüringen und das Parlament konnten die Jüngsten spielerisch proben, wie ein Gesetz verabschiedet wird. Dabei ließ so mancher bereits Interesse und Talent für eine politische Laufbahn vermuten. Dass die Schmiedefelder im Gegensatz zu den Leutenbergern für eine Verlängerung der Schulferien plädierten, erschien in Anbetracht der in diesem Jahr so spät beginnenden Sommerferien als durchaus verständlich.

Nach einer Stärkung aus der Landtagskantine, vielen neuen Eindrücken und der Testfrage an die Eltern, warum die Fahne der Europäischen Union zwölf Sterne hat, ging es jeweils mit Bus zurück nach Leutenberg und Schmiedefeld.