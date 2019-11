Grundschule und Gymnasium kooperieren für Schüler

Der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Bildungseinrichtung ist aufregend. Die Marco-Polo-Schule - beziehungsweise die Grundschule Reinhardstraße als Vorgängerin - kooperiert seit 2007 mit dem Erasmus-Reinhold-Gymnasium (ERG), um seinen Schülern diesen Schritt zu erleichtern. Am 13. November erneuerten Schulleiterin Jeanette Müller-Pfenzig und ERG-Rektor Uwe Wolfram die Vereinbarung. Auch die Eltern- und Schülervertreter beider Schulen unterzeichneten den Vertrag. Darin festgelegt sind unter anderem regelmäßige Schnuppertage, bei denen ein Fünftklässler des ERG einen Tag lang einen Viertklässler durch seinen neuen Schulalltag an dem Gymnasium begleitet.

Umgekehrt geben Fünftklässler und ihre Eltern persönliche Erfahrungen aus dem Übertritt an Grundschüler und ihre Eltern weiter und können Schüler der höheren Klassen soziale Praktika in der Grundschule absolvieren. „Wir beobachten, dass die Entscheidung, auf welche Schulform ein Kind nach seiner Grundschulzeit wechselt - und auch, auf welche Schule genau - immer öfter von den Kindern bewusst selbst getroffen wird“, sagt die Pädagogin. Seit Anfang 2018 leitet sie die 2012 eröffnete Schule in direkter Nachbarschaft zum Heinrich-Böll-Gymnasium. Auch zu ihm und anderen weiterführenden Schulen der Region sowie Kindergärten sollen die Kontakte vertieft werden.

Zusätzlich zu der genannten Starthilfe sind Begabtenförderungen und Nachhilfe für die Grundschüler vorgesehen und sollen Lehrer des ERG Hospitationen durchführen können, um den Unterricht kennenzulernen, bevor sie die Schüler übernehmen. „Wir wollen gegenseitig von unserem Know-how zu profitieren“, so Uwe Wolfram. Aus rund 15 Grundschulen im Landkreis beziehe das ERG seine Schüler.

Zweiter wichtiger Punkt, neben gesonderten Aktionen, wie Exkursionen, Projekttagen und Festen, ist der Austausch in naturwissenschaftlichen Projekten. Hier sei voran der zweijährliche Forschertag mit vielen Experimenten in der Polo-Schule zu nennen, bei dem regionale Unternehmen zu Gast sind und die Reinholdianer einen eigenen Stand betreiben.