Grundstein für Hospiz in Saalfeld gelegt

Grundsteinlegung für das stationäre Hospiz in der Kleiststraße in Saalfeld. Im Bild: Wobag-Geschäftsführerin Cordula Wiegand (li.), Hospiz-Initiator Matthias Lander und Saalfelds Vize-Bürgermeisterin Bettina Fiedler (CDU).

In der Saalfelder Kleiststraße ist am Mittwoch feierlich der Grundstein für ein stationäres Hospiz gelegt worden. Bauherrin ist die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH (Wobag). Deren Geschäftsführerin Cordula Wiegand würdigte den „harten und steinigen Weg“, den der Hauptprotagonist des Hospiz-Projektes, Matthias Lander, seit den ersten Ideen im Jahr 2008 bis zur nun laufenden baulichen Umsetzung gegangen ist. Lander habe das Projekt „zielstrebig und unermüdlich verfolgt“. Cordula Wiegand weiter: Das Leben dürfe nicht nur am Anfang begrüßt und jährlich gefeiert, „sondern muss an dessen Ende auch würdevoll verabschiedet werden“. Die Wobag-Chefin dankte weiterhin vielen Unterstützern, so dem ehemaligen Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken Hans Eberhardt, dem ehemaligen Bürgermeister Matthias Graul und dem Architekten Bernd Schneider.