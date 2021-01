Guter Impfstart bei der Arbeiterwohlfahrt in Saalfeld

In zwei Pflegeeinrichtungen in Saalfeld erfolgte der Impf-Auftakt der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

In zwei Pflegeinrichtungen der Awo in Saalfeld wurden bei der ersten Impfaktion 141 Dosen Corona-Impfstoff verabreicht.

Saalfeld. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Saalfeld hat eine positive Bilanz ihrer ersten Impfaktion gegen das Coronavirus gezogen. Am Dienstag waren in einem zehnstündigen Einsatz die Bewohner und Mitarbeiter zweier Pflegeeinrichtungen der Awo am Saalfelder Rainweg geimpft worden. „Es hat alles gut geklappt, es war von Seiten des Impfteams alles gut strukturiert“, erklärte die Awo-Personalleiterin Kerstin Endrigkeit am Mittwoch auf Anfrage. Geleitet wurde das Impfteam von einer Hausärztin aus Jena.

Hohe Beteiligung bei Mitarbeiter und Bewohnern

Zur Verfügung standen 150 Dosen, wobei die Rechnung, dass aus einer Ampulle sechs Dosen zu entnehmen seien, nicht immer aufgegangen sei. Genau wurden Kerstin Endrigkeit zufolge 141 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Für die mobilen Bewohner der beiden Pflegeheime sei die Impfung im Speiseraum erfolgt. Die überwiegende Zahl der Pflegerinnen und Pfleger habe sich impfen lassen. Es seien auch zwei Bewohner der Pflegeheime aus gesundheitlichen Gründen von der Impfung zurückgestellt worden.

Nachfolge-Impftermin am 9. Februar

Die notwendige zweite Impfung erfolgt Kerstin Endrigkeit zufolge am 9. Februar für die Personen, die die erste Impfung erhalten haben. Da zwischen der ersten Meldung ihres Impfwunsches bis zum Impftermin nur zwei Wochen vergangen seien, sei die Awo optimistisch, dass auch in den beiden verbliebenen Awo-Pflegeeinrichtungen im Landkreis noch im Januar die Impfungen erfolgen.