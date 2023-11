Gymnasium Neuhaus wirbt in Saalfeld-Rudolstadt um künftige Fünftklässler

Neuhaus Offerte für die „Thüringer Digitale Pilotschule“ - wo das Lernen mit dem Tablet selbstverständlich ist

Den 22. November um 18 Uhr sollten sich Eltern von Kindern, die gerade in der vierten Klasse lernen, vormerken. Wozu? Schulleiterin Bärbel Geyer redet nicht lange drumherum sondern kommt gleich zur Sache: "Liebe Eltern, in den nächsten Monaten stehen Sie vor einer für Ihr Kind sehr wichtigen Entscheidung bezüglich der weiteren schulischen Laufbahn. Sie fragen sich vielleicht, ob Ihr Kind ab Klasse 5 an einer Gemeinschaftsschule oder einer Regelschule oder an der „Thüringer Digitalen Pilotschule“ Gymnasium Neuhaus am Rennweg weiterlernen sollte. Bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen wir Sie gern."

Eltern warten viele Informationen und sie erfahren alles Wissenswerte zum Übertritt in die Klasse 5 sowie zum Lernen und Leben ihres Kindes am Gymnasium, wozu seit 2017/18 auch die Möglichkeit gehört, dass Kinder zeitgemäß in einer Tablet-Klasse lernen können.

In den Klassenstufen 5 und 6 erlernen die Kinder im Fach Medienbildung/Informatik mit schuleigenen Geräten gezielt die notwendigen Voraussetzungen zum Tableteinsatz ab Klasse 7 und schulen weiterhin die Handschrift verbunden mit Heft-/Hefterführung. Somit ist nach aktuell erfolgter umfassender schulinterner Evaluation insbesondere die Einsatzfähigkeit der Tablets abhängig vom Nutzungsverhalten sehr wahrscheinlich gegeben. Ab Klassenstufe 7 können Kinder mit einem eigenen elternfinanzierten Tablet arbeiten, wenn dies gewünscht ist.

Wer verhindert ist, kann telefonisch einen Beratungstermin mit der Schulleitung vereinbaren, betont Schulleiterin Bärbel Geyer abschließend.