Wer in diesen Tagen die Sperber Klempner GmbH & Co. KG aufsucht, trifft auf dem Areal an der Hauptstraße von Langenschade nur wenige Beschäftigte an. Was nicht etwa auf mangelnde Auslastung hindeutet. Im Gegenteil, versichert Geschäftsführer Jens Sperber: „Wir sind in einer außerordentlich guten Lage.“

Rund 1.100 Platten-Größen für eine Fassade

Was sich eben auch darin zeigt, dass allein zwölf seiner Leute in Hamburg zu tun haben. Dort hüllen sie seit dem Frühjahr ein Wohn-Hochhaus in eine neue Fassade aus übe 16.000 beschichteten Aluminiumplatten ein, die in Langenschade vorgefertigt werden. Das Besondere an dem Großauftrag: Um das von den Architekten gewünschte visuelle Ergebnis zu erzielen, müssen die in vier Farben beschichteten sogenannten Scharen in rund 1.100 Größen geschnitten, gefalzt und präzise nummeriert werden, um exakt an ihrem am Computer vorgegebenen Platz montiert zu werden. Im kommenden Mai soll das neue Haus-Kleid in Hamburg vollendet sein. Dann werden die Langenschader Spezialisten nach Frankfurt am Main wechseln, wo im Innenhof eines Schulkomplexes eine neue Sporthalle errichtet wird. Die Architekten haben dafür eine schimmernde Fassade aus goldfarbenen Schindeln konzipiert. Bei Sperber-Klempner läuft derzeit die Feinplanung, um rechtzeitig mit der computergestützten Fertigung beginnen zu können.

Mitarbeiter dringend gesucht

Architekten-Vorgaben übersetzen, um Fassadensysteme selbst zu konstruieren, zu fertigen und an Großbauten zu realisieren - für diese Fokussierung hat das Unternehmen in den letzten zwei Jahren Millionen investiert. Jüngste Anschaffung ist ein rechnergesteuertes Spaltzentrum, mit dem die Blechrollen millimetergenau zugeschnitten und gerichtet werden können. Derzeit werden hier die Elemente für das Hochhaus in Hamburg vorgefertigt. „Mit der Maschine sparen wir hunderte Arbeitsstunden allein bei diesem Auftrag“, freut sich der Chef.

Seit vorigem Jahr ist die Belegschaft in Langenschade um zwei auf nun 20 Mitarbeiter gewachsen. „Wir würden sofort noch fünf Leute einstellen, aber finden einfach niemanden“, bedauert Jens Sperber. Auch Anwärter zur Ausbildung seien ausgeblieben, obwohl er sogar per Interview im Bürgerradio SRB darum geworben hatte.