Handwerker der Region Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt stellen sich neu auf

Saalfeld. Georg Jahn aus Bad Blankenburg bleibt fünf weitere Jahre Kreishandwerksmeister.

Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt hat ihren Vorstand für die kommenden fünf Jahre gewählt. Alter und neuer Kreishandwerksmeister ist Tischlermeister Georg Jahn aus Bad Blankenburg. Der 63-Jährige führt gemeinsam mit seinem Sohn, ein Familienunternehmen mit circa 100 Beschäftigten. Maurermeister Michael Sänger aus Langenorla ist zum neuen stellvertretenden Kreishandwerksmeister gewählt worden.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Glasermeister Andreas Gruber aus Rudolstadt (Wiederwahl), Dachdeckermeister Jan Freitag aus Saalfeld (Wiederwahl) sowie Friseurmeister Ronny Rosenau aus Pößneck (Neuwahl).

Oberstes Ziel des neuen Vorstandes sei es, neue Mitglieder für die Innungen zu gewinnen und damit die Stärkung des regionalen Handwerks weiter voranzutreiben. „Gemeinsamkeit hat dabei für uns oberste Priorität, um die zahlreichen Herausforderungen in den kommenden Jahren zu meistern“, so Georg Jahn. „Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir etwas bewegen“.

Innungen würden Betriebe nachhaltig stärken

Derzeit gehören der Kreishandwerkerschaft Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt 13 Innungen mit rund 260 Mitgliedsbetrieben an. Gerade die Innungen seien es, die sich vor Ort für ihre Betriebe einsetzen. „Gerade deshalb ist es wichtig, dass endlich wieder mehr Handwerksbetriebe der Region in ihre jeweilige Innung finden“, erklärt Michael Sänger. „Mit dem Wegfall der Meisterpflicht vor vielen Jahren haben wir eine deutliche Veränderung in den Strukturen der Betriebe zur Folge gehabt. Immer mehr kleine Betriebe haben sich gebildet, die mehr mit dem Tagesgeschäft zu kämpfen haben. Viele von ihnen haben die Wichtigkeit der Innungen aus dem Blick verloren“, sagt Sänger. Aber gerade die Innungen seien es doch, die den Handwerksbetrieben viele Vorteile bieten können.

Neben dem Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen zu fachlichen Fragen, der Nutzung der Innungsmitgliedschaft als Markenzeichen gegenüber Kunden oder Beratung zu tariflichen Angelegenheiten, böten sich für Innungsmitglieder auch geldwerte Vorteile. So könne beispielsweise über einen Rahmenvertrag mit der Thüringer Energie AG Strom und Gas zu Sonderkonditionen bezogen werden. Auch mit der Mewa gäbe es einen Rahmenvertrag bezüglich des vergünstigten Bezugs und Reinigung von Mietberufsbekleidung. Aber auch mit entsprechenden Schulen der Berufsgenossenschaft, mit bereitgestellter Unternehmenssoftware, umfangreichen Formularsammlungen oder Vereinbarungen mit diversen Versicherungen könne jede Menge Geld gespart werden. „Schon allein diese Punkte zeigen auf, dass eine Innungsmitgliedschaft durchaus lohnend ist“, sagt Vorstandsmitglied Ronny Rosenau.

Trotz der vielen Vorteile einer Innungsmitgliedschaft stehe aber an erster Stelle, das Handwerk gemeinsam zu stärken. „Hier ist jeder Handwerksbetrieb gefordert, seinen Beitrag in einer starken Gemeinschaft zu leisten“, ruft Georg Jahn zur aktiven Mitgliedschaft in den Innungen auf.

Handwerk braucht dringender denn je Berufsnachwuchs

Über die Stärkung der Innungen hinaus habe sich der neue Vorstand auch weitere Ziele für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren gestellt. Gerade die Gewinnung von Berufsnachwuchs zur Erhaltung der handwerklichen Strukturen in der Region sei ein großes Themenfeld. „Wir brauchen mehr gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker. Auch hier werden wir uns als Kreishandwerkerschaft, gemeinsam mit den Innungen, verstärkt nach außen präsentieren, um zu zeigen, welche Vielfalt und Karrieremöglichkeiten das Handwerk zu bieten hat“, so Georg Jahn. Aber auch hier seien alle Betriebe mit ihren Ideen gefragt.

Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft hoffe, dass sich in den nächsten Monaten und Jahren alle Handwerksunternehmen aktiv einbringen, die Vorteile einer Innungsmitgliedschaft nutzen und so für ein starkes Handwerk sorgen.

Mehr Infos gibt es bei der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Nicole Kühn, unter Telefon 03672/476956 oder per E-Mail an info@khs-saalfeld.de