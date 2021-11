Heftige Kritik an 2G im Einzelhandel in Saalfeld-Rudolstadt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Einzelhändler finden harten Worte gegen die Entscheidungen der Regierung und fühlen sich instrumentalisiert

Der Kabinettsbeschluss vom 23. November schränkt den Einzelhandel erneut ein. Dort muss die Kundschaft jetzt entweder genesen oder geimpft sein und das dem jeweiligen Geschäft auch vorzeigen können. Ausgenommen sind Lebensmittel- und Getränkeläden, Geschäfte für Tierbedarf, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtechniker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Zeitungsverkauf, Tankstellen und Großhandel für Gewerbetreibende und Brennstoffhandel. Für alle anderen Geschäfte gilt es, die Kundschaft abzufragen, was für viele Geschäftsinhaber und Mitarbeiter mehr als nur eine Hemmschwelle ist. Sie finden harten Worte gegen die 2G-Regelung im Einzelhandel.

Regelung sei „angeordneter Rassismus“

„Rein menschlich geht es uns gar nicht gut damit. Wir sollen der verlängerte Arm der Regierung sein, der die Menschen vor der Tür selektiert -- was mir Bauchschmerzen bereitet“, sagt Alexandra Lauterbach, die ein Modegeschäft in Rudolstadt betreibt. „Es sind Stammkunden, die wir vor der Tür stehen lassen sollen, aber das werden wir nicht tun.“ Meinungen und persönliche Entscheidungen sollten schlichtweg respektiert werden, „aber so wird alles nur auf dem Rücken der Menschen ausgetragen.“ Für sie ist diese Regelung „angeordneter Rassismus“. Die rote Linie sei absolut überschritten. „Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“ Sie leugnet die Krankheit nicht, „aber ein respektvoller Umgang mit den Menschen muss bleiben.“ Nach fast zwei Jahren Pandemie sei die jetzige Situation nicht nur ein Versagen der Politik. „Es sind auch die Menschen, die die Spaltung mittragen.“ Sie selbst wolle die Menschen nicht nach ihrem Impfstatus bewerten. Zum anderen ist es der wirtschaftliche Aspekt, der ihr zu schaffen macht. Im zweiten Jahr in Folge breche das Weihnachtsgeschäft ein. „Wir hatten dieses Jahr schon so lange zu, unsere Lieferungen bekamen wir dennoch und es dauerte lang, bis sie abbezahlt werden konnten.“ Auf die Beine kamen sie gerade so wieder dank treuer Kunden. „Es ist schlimm für uns Händler. Mit Ansage wird uns ein wichtiges Geschäft und den Kunden ihre Unbeschwertheit genommen.“ Ihr Wunsch für die Zukunft sei, dass die Menschen wieder selbstbestimmter handeln können und ein respektvoller Umgang herrsche. „Meinungen müssen akzeptiert werden.“

Hendrik Püschel, der Vorsitzende vom Stadtring Rudolstadt, steht in stetigem Kontakt mit den Einzelhändlern in Rudolstadt. „Dass sie so in die Persönlichkeit der Kundschaft eingreifen und solche sonst so privaten Dinge einsehen sollen, kann kaum einer begreifen.“ Enttäuscht seien die Händler auch darüber, dass der verkaufsoffene Sonntag wegbricht. Aus geschäftlicher Sicht das zweite Jahr in Folge ein Desaster. „Statt die Menschen gegeneinander aufzureiben, wäre aufgrund der vielen Impfdurchbrüche eine Testpflicht für alle sinnvoll.“ Gleichsam würde er statt erneuter Verbote Informationen und Fördermöglichkeiten für ein gutes Immunsystem begrüßen. „Gerade jetzt im Winter Saunabereiche oder auch Fitnessstudios für einen Teil der Menschen unzugänglich zu machen, geht am Thema völlig vorbei.“

„Es geht massiv gegen die Ungeimpften.“

Erste Umsatzeinbußen merkte Carmen Weber, die ein Dekorationsgeschäft in Saalfeld betreibt, bereits am ersten Tag der Einschränkungen für die Kundschaft. „Es sind schon weniger Leute als sonst.“ Auch sie differenziert das Thema: „Ich begrüße die Regelung überhaupt nicht – aus geschäftlicher Sicht und auch persönlich für die Menschen ist das nicht gut.“ Für sie bilde sich dadurch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der Hass und Neid geschürt werden. „Es geht massiv gegen die Ungeimpften.“ Sie habe gut zu tun gehabt, den Lockdown wieder auszugleichen und hoffte eben jetzt wieder auf ein gut laufendes Weihnachtsgeschäft, das im erhofften Umfang wohl ausbleiben werde.

Gleich daneben, im Moses-Kaufhaus, steht der Geschäftsleiter Andreas Nagel am Eingang und überprüft den Status der Einkäufer. „Wir wollen aber auch signalisieren, dass wir für alle Menschen gleich da sind und keine Unterschiede machen.“ So ist gerade in der Adventszeit viel geplant: Schaufensterverkauf, Bestell- und Abholservice und Verkauf per WhatsApp zum Beispiel. „Das Weihnachtsgeschäft macht uns dennoch Sorgen, wir spüren schon jetzt, dass weniger Leute kommen.“