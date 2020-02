Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helga Morgenstern singt seit 70 Jahren im Chor Bad Blankenburg

Der Volkschor Bad Blankenburg ist der älteste eingetragene und noch aktive Verein im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und auch der älteste Chor im Kreischorverband Thüringer Schiefergebirge. 1838 gegründet, feiert der Verein am 9. Juni 2018 sein 180-jähriges Bestehen. Am Donnerstag führten die Sangesfreunde im Saal des Vereinshauses ihre Jahreshauptversammlung durch.

22 Chorauftritte und 47 Proben stehen zu Buche

In seinem Rechenschaftsbericht blickte der alte und neue Vorsitzende Peter Kirchner auf das vergangene Jahr zurück. Kirchner sparte nicht an Lob für die Sängerinnen und Sänger. Allein 22 Chorauftritte und 47 Chorproben standen im Terminkalender der Sangesfreunde. Darüber hinaus standen auch Jubiläen der Chormitglieder an. So wurden Gerd Weißleder mit der Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft und silberner Ehrennadel, Harald Wagner mit Urkunde für 30 Jahre und Peter Kirchner für 25 Jahre vom Chorverband Thüringen ausgezeichnet.

Goldene Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes

Verständlicherweise war die Ehrung und Auszeichnung von Helga Morgenstern am Ende etwas ganz Besonderes, denn wenn ein Mitglied einem Chor 70 Jahre lang die Treue hält, dann ist das schon eine ganz herausragende Leistung, die entsprechend herausgestellt werden muss. Dafür, dass sie seit dem 18. Lebensjahr dem Chor die Treue hält, erhielt sie die goldene Ehrennadel vom Deutschen Sängerbund.

Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (FW) und Landrat Marko Wolfram (SPD) ließen es sich nicht nehmen, der Jubilarin persönlich zu gratulieren. Wolfram würdigte die Verdienste, die sich die Jubilarin in diesen sieben Jahrzehnten für den Verein erworben hatte. Er lobte sie und stellte heraus, dass ein derartiges Jubiläum landesweit einzigartig sei und höchsten Respekt verdiene. Der Landrat wünschte der Geehrten noch viele „stimmgewaltige“ Jahre mit bester Gesundheit und persönlichen Wohlergehen. Peter Kirchner erinnerte daran, dass Helga Morgensterns Vater und Großvater im Volkschor aktive Mitglieder waren und somit über 120 Jahre Chormitgliedschaft der Familie zugeschrieben werden können. Nun singe seit einem Jahr die Tochter in der vierten Generation bei den Fröbelstädtern, so Kirchner. Der Abend endete in gemütlicher Runde.