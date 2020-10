Hüttenbau beim Waldtag in der Nähe des Gorndorfer Stadtteilzentrums.

Saalfeld. Das Jugend- und Stadtteilzentrum der Diakonie Gorndorf lädt auch in den Herbstferien zum Ferienspaßprogramm ein.

Das Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf (JSZ) lud jetzt wieder zu seinen beliebten Ferienspaßwochen ein. „Dass wir dieses Angebot nun auch in den Herbstferien durchführen, liegt an dem hohen Bedarf, die Kinder in den Ferien ganztags zu betreuen“, sagt Einrichtungsleiterin Andrea Tauchnitz.