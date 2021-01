Höhere Spitzenwerte bei Alkoholtests im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Auffallend häufig gehen in den vergangenen Monaten stark alkoholisierte Fahrzeugführer bei Verkehrskontrollen oder nach Hinweisen von Passanten ins Netz der Polizei. Höhere Spitzenwerte kommen dabei immer häufiger vor, wie Pierre Brückner, Pressesprecher der Polizeiinspektion in Saalfeld, aus seiner Sicht mitteilt. Außerdem stechen auch die Uhrzeiten sehr heraus.

Nicht selten übersteigen Alkoholwerte zwei Promille oder kratzen an ihr. Zwei jüngere Fälle ereigneten sich bereits in diesem Monat, wie am 6. Januar, in Gorndorf. Eine 38-Jährige fuhr an eine Tankstelle in Gorndorf, kauft zwei Dosen Bier und fuhr nach Hause, wo sie nach Hinweisen kontrolliert wurde. Ihr Atemalkoholwert lag bei 3,08 Promille – um 15.47 Uhr. Ähnliche Werte gab es in Unterweißbach, wo ein 40-jähriger Ukrainer mit einem Kleintransporter unterwegs war, durch Zeugen aber an einer Weiterfahrt gehindert wurde. Um 16.30 Uhr hatte er einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille.

Im Dezember des vergangenen Jahres schrammten zwei Personen knapp an der Grenze zu zwei Promille. In Unterwellenborn fiel ein 58-jähriger Pkw-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle mit einem Wert von 1,59 Promille auf. In Rudolstadt wurde hingegen ein 44-Jähriger Fahrradfahrer mit einem Wert von 1,87 Promille nach einer Verkehrskontrolle an der Weiterfahrt gehindert.

Ein weiterer Spitzenwert wurde unter anderem in Obernitz im Mai gemessen. Ein Zeuge teilt mit, dass er einen 67-jährigen Mann beim Gassi gehen mit dessen Hund beobachtet, auf dem Weg aber ständig hinfiel. Beamte stellten Atemalkoholwert von 2,62 Promille fest. Im selben Monat kam es in Bad Blankenburg durch einen alkoholisierten 19-Jährigen zu einer handfesten Auseinandersetzung: Er sollte sein Fahrzeug zur Alkoholkontrolle verlassen. Er weigerte sich und musste mit körperlicher Gewalt aus seinem Fahrzeug geholt werden. Dabei versuchte er sich loszureißen und musste zu Boden gebracht werden.

„Derartige Werte, wie wir sie in der jüngsten Vergangenheit häufig gemessen haben, sind in der Regel kaum mit Bier oder anderen soften alkoholischen Getränken zu erreichen“, sagt Brückner. „Da sind meistens härtere Getränke, wie Schnäpse, nötig.“