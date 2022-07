Hofmusik erklingt auf der Heidecksburg zu Rudolstadt

Rudolstadt Hörstation im Delmenhorster Gemach des Thüringer Landesmuseums wurde am vorigen Freitag eröffnet

Die Idee, die Musik der Rudolstädter Hofkomponisten und Hofkapellmeister auf der Heidecksburg zu präsentieren, wo sie einst bei den Festen am Fürstlichen Hof erklang, ist schon etwas älter. Seit den 1980er Jahren treibt Roland Pangert diese Idee um, die nun dank der Direktorin des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, Sabrina Lüderitz und der engagierten Mitarbeiter – insbesondere Kathrin Stern und Jeanette Lauterbach – verwirklicht werden konnte. Am Freitagnachmittag wurde sie mit den Unterstützern und Mitwirkenden eröffnet.

Nach der Vorstellung des Projekts im Grünen Salon mit kurzen Hörbeispielen war die Hörstation im Delmenhorster Gemach in den Fürstlichen Wohnräumen zu erleben – und wurde mit Rudolf Herzers Marsch „Hoch Heidecksburg“ stimmungsvoll gestartet.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oliver Weder, Chefdirigent der Thüringer Symphoniker, betonte in seinen Eingangsworten, dass hier die Essenz der Arbeit der Rudolstädter Hofkapellmeister präsentiert werde. Beim Rundgang durch die Festsäle könne man zwar die große Pracht der Einrichtung bewundern, aber wie hier mit Musik gefeiert wurde, das war bisher noch nicht nachvollziehbar und soll nun mit der Hörstation erkundet werden können, erinnerte Museumsdirektorin Sabrina Lüderitz. Sie dankte der Thüringer Staatskanzlei, dem Landratsamt und den Rotariern, die es möglich machten, dass das Projekt Hörstation finanziell gestemmt werden konnte. An der Umsetzung außerdem beteiligt waren Rüdiger Ebel, der Kasseler Tontechniker, der die Musikbeiträge für die Hörstation aus seinem großen Fundus an Produktionen, die er seit den 1990er Jahren in Rudolstadt – insbesondere mit den Thüringer Symphonikern – aufgenommen hatte und zur Verfügung stellte. Die von Roland Pangert erstellten Wortbeiträge, die Komponisten und Stücke erklären, hatten Silvio Müller und der SRB aufgenommen.

Das Gesamtprogramm, das auf der Hörstation nun präsentiert wird, hat Konzertlänge. Gegliedert ist die Station in Höhepunkte der Rudolstädter Hofmusik, Musik nach Epochen, Musik nach Komponisten sowie in die Rubrik Geschichten.