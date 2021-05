Hoheneiche: Gehrmann-Gacasa will für die ÖDP in den Bundestag

Hoheneiche. Der gebürtige Berliner tritt im hiesigen Wahlkreis 195 an.

Wie die Landesspitze der Partei erst jetzt mitteilte, wurde bereits vor einer Woche Michael Gehrmann-Gacasa in Hoheneiche zum Direktkandidaten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) zur Bundestagswahl im Wahlkreis 195 gewählt. Gehrmann-Gacasa, gebürtiger Berliner, ist erst seit Mitte 2020 in Stadtroda und damit in Thüringen zuhause, jedoch schon lange in der ÖDP aktiv und war unter anderem viele Jahre im Kreisvorstand von Coburg/Kronach.

Die erst 1993 in Thüringen begründete ÖDP tritt nun erstmals in der Hälfte der hiesigen Bundestagswahlkreise mit Direktkandidaten an. Aktuell sammeln die Landesverbände Thüringen und Bayern gemeinsam auch Unterschriften für die Reaktivierung der Höllentalbahn zwischen Blankenstein und Marxgrün. Die ÖDP hat nach eigenen Angaben aktuell sieben kommunale Mandate im Eichsfeld inne. ÖDP-Mitglied Markus Weitzel aus Großkochberg sitzt über eine freie Liste im Ortsteilrat Großkochberg und im Gemeinderat von Uhlstädt-Kirchhasel.