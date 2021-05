Saalfeld investiert in den Tourismus: An der Bohnstraße unweit der Burgruine Hoher Schwarm sollen ein Caravan-Stellplatz und ein Hotel entstehen.

Hotel-Pläne für Areal am Hohen Schwarm in Saalfeld

Saalfeld. Die Feengrottenstadt forciert die touristische Entwicklung und sucht Investoren für eine Ferienhaus-Anlage und einen Caravan-Stellplatz.

Die Stadt Saalfeld verstärkt ihre Anstrengungen zur Tourismusförderung. „Der Tourismus in Deutschland sortiert sich nach Corona neu“, erklärte Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU) am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin auf einer stadteigenen Fläche unweit des Freibades und des Bergfried-Parkes, auf der bis zu 15 Ferienhäuser entstehen sollen.

Für deren Errichtung und Betreibung findet derzeit ebenso ein Interessenbekundungsverfahren statt wie für einen Caravan-Stellplatz an der Bohnstraße unweit der Burgruine Hoher Schwarm. Noch bis zum 30. Juni können sich Interessenten melden.

Insbesondere das Areal an der Bohnstraße scheint für Investoren interessant: Wie die Baudezernentin und Matthias Fritsche von der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt mitteilten, gibt es zwei Interessenten für den Caravan-Stellplatz mit 35 Wohnmobil-Stellplätzen. Und mehr noch: Auch für ein Hotel im Bereich Bohnstraße gibt es einen Interessenten, wie Bettina Fiedler bestätigte.

Hotel-Entwickler: „Wir haben die Idee und sind in Gesprächen.“

Dabei handelt es sich um Martin Bünk von der Firma „Inc’otels“ aus Rielasingen-Worblingen (Baden-Württemberg), der sich auf die Planung und Entwicklung von Inklusionshotels mit behinderten Beschäftigten spezialisiert hat. Wie Bünk am Mittwoch dieser Redaktion sagte, sind die von ihm konzeptioniert und entwickelten Hotels ökologisch ausgerichtet.

Ob die Firma „Inc’otels“, die mit der Kette „Embrace Hotels“ kooperiert, das Saalfelder Hotel selbst baut und betreibt oder einen Partner sucht, sei noch nicht geklärt. Bünk sagte: „Wir haben die Idee und sind in Gesprächen.“

Der Baudezernentin zufolge gebe es Gespräche mit sozialen Trägern der Region. Die Stadt trete als Vermittler auf. Eigentlich habe die Stadt zunächst an ein Fahrradhostel gedacht, doch dessen Wirtschaftlichkeit sei außerhalb der Radsaison fraglich. Das Konzept eines Inklusionshotels sehe sie als „Win-Win-Situation“: Es bietet Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen.

Eigentümer der potenziellen Hotelfläche an der Bohnstraße ist der Fleischermeister und Stadtrat Sven Büchner (FDP), der erklärte, er habe von seinen eigenen Hotelideen „vor vielen Monden“ Abstand genommen. Aber, so Büchner: „Es gibt einen Investor.“

Bettina Fiedler: „Das ist ein Trend, von dem wir partizipieren wollen.“

Für die Ferienhäuser am Freibad gibt es indes noch keinen Interessenten. Sie sollen acht mal acht Meter groß werden, informierte die Baudezernentin. Sollte sich kein privater Investor finden, könnte auch die Bäder GmbH oder die Tourismus GmbH einspringen. In diesem Fall würde die Stadt Tourismus-Fördermittel beantragen. Bettina Fiedler: „Nächstes Jahr könnte es losgehen.“ Die Stadt sehe den Tourismus in Deutschland im Aufwind: „Das ist ein Trend, von dem wir partizipieren wollen.“

Indes gibt es auch Kritiker einer Ferienhaus-Anlage am Freibad. So schreiben Susanne Then und Steffen Gräf in einer Stellungnahme: „Es wäre sehr schade, wenn das Gelände wegen des Baus von Ferienhäusern verkleinert werden würde und das ausgerechnet im Bereich des Spielplatzes und dem für die Kinder. Außerdem suchen die Menschen in immer heißer werdenden Sommern gerne die Abkühlung im Freibad und da kann es dann sehr voll werden.“ Auf Nachfrage zweifelte Susanne Then auch an dem Standort aufgrund des Besucher-Lärms: „Will man das die ganze Zeit?“

Für Eltern mit Kindern, die Mittagschlaf machen müssen, seien die Ferienhäuser eher nicht das richtige, erklärte denn auch Bettina Fiedler. Für den Spielplatz am Freibad gab die Baudezernentin indes eine Bestandsgarantie ab: „Natürlich, unser Spielplatz muss erhalten werden!“