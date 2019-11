Zur 16. Hubertusmesse am Samstagabend waren die unteren Bänke im Kirchenschiff von Meuselbach wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Jagdhornbläser der Rennsteigjägerschaft bliesen zur Begrüßung und zum Sammeln der Jäger, der Oberweißbacher Männerchor sang den Morgenruf „Wach auf“.

Und da war er wieder, Pfarrer a.D. Karl-Helmut Hassenstein, nunmehr im 77. Lebensjahr, der seine Ehefrau Gesine mitbrachte. Unerwartet und doch gern gesehen, stand er wie eine lebende Eiche im Altarraum, um mit kräftiger sonorer Stimme erneut die Hubertusmesse zu halten. Seiner Meinung nach gibt es so eine Hubertusmesse mit Jagdhornbläsern und einem solchen Männerchor nur einmal im Freistaat.„Da bin ich wieder“, begrüßte er herzlich die Naturfreunde, Weidmänner und -frauen, Sänger, Bläser, Gemeindeglieder und löste ein freudiges Raunen in den Bänken aus. Er erinnerte an den Fall der Mauer vor 30 Jahren, die Reichspogromnacht am 9. November 1938, an das Scheitern des Hitlerputsches 1923 und an die Novemberrevolution 1918 mit der Ausrufung der ersten deutschen Republik durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann. „Dieser 9. November hat unser aller Regeln in Deutschland geprägt. Das wollen wir nicht vergessen, das dürfen wir nicht vergessen“, sagte Hassenstein und spannte den Bogen zur 16. Hubertusmesse.

Erinnern an Legende des heiligen Hubertus

Die sei längst zu einer guten Tradition geworden, zu der die Jagdhornbläser den Gottesdienst mit weidmännischen Liedern und der beliebte Männerchor mit Waldliedern begleiten. In Überleitung von einem Spruch auf der Jägermeisterflasche wies Hassenstein darauf hin, dass es beim Jagen nicht um eine rücksichtslose Jagd nach Trophäen gehe, sondern das Tiere als Gottes Geschöpf erkannt und respektiert werden sollen. So sei es auch ein schöner Brauch, dem Tier, wenn es erlegt ist, einen grünen Zweig in das Maul zu schieben. Um diesen verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung Gottes ging es diesmal auch im Gottesdienst. Man kenne die Hubertuslegende, aber es gebe deren mehrere, erklärte der Pfarrer a.D. Hubertus entstamme einem aquitanischen Adelsgeschlecht und wurde um die Mitte des 7. Jahrhunderts geboren. Er habe jung geheiratet, verlor seine Frau schon bald nach der Geburt des ersten Kindes. Vom Schmerz über diesen Verlust gebrochen, zog er sich immer häufiger in die Wälder zurück und suchte Vergessen in der Jagd. Dabei solle er eines Tages einen Hirsch gesehen haben, der zwischen dem Geweih ein leuchtendes Kreuz trug. Wie der Pfarrer sagte, wurde Hubertus deutlich, dass das Wild nicht eine Sache sei, an der man sich freuen könne und es wäre Gottes Geschöpf. Mensch und Tier gehörten zusammen und das unter Gottes Schutz.

Hubertus wurde Krieger, lebte in der Folgezeit in Brabant und in den Ardennen. In der Bevölkerung trug er schon bald den Namen „Apostel der Ardennen“ und wurde um 705 nach Christus zum Bischof geweiht mit Sitz in Lüttich. Dort ließ er die Kathedrale erbauen und widmete sich mit ganzem Einsatz bis zu seinem Tod am 30. Mai 727 der christlichen Verkündigung in den Ardennen. Einhundert Jahre nach seinem Tod wurden seine Gebeine nach Andagium in den Ardennen, dem heutigen St. Hubert gebracht. Schon 70 Jahre nach seinem Tod wurde er aufgrund seines besonderen Lebens und Wirkens heiliggesprochen. Und wohl seit dem 10. Jahrhundert werde er als Schutzpatron der Jäger verehrt, obwohl er nach diesem besonderen Erlebnis wahrscheinlich die Jagd niederlegte, weil ihm die christliche Verkündigung wichtiger geworden war.

In einer Übersetzung Luthers zu diesem Thema hieß es, dass den Menschen diese wunderbare Welt in Verantwortung vor dem Schöpfer übertragen wurde. Es gelte darum, die Jagd als eine Form der Obhut auszuüben. Die Bewahrung der Schöpfung sei ernst zu nehmen und alle könnten dazu noch viel mehr tun, so Hassenstein.