Humoristisches Comeback zum Aschermittwoch in Rudolstadt

Rayk Gaida, Laura Bettinger und Hans Burkia (von links) in "Die Verteidigung der Gummibären". Die satirischen Einmischungen von Gerhard Polt sind am Mittwoch im Theater Rudolstadt zu erleben.

Rudolstadt Theater zeigt als Wiederaufführung im Schminkkasten „Die Verteidigung der Gummibären“ mit Sketchen von Gerhard Polt

Abgründig Komisches zeigt pünktlich zum Aschermittwoch das Theater Rudolstadt. Am 22. Februar, um 19 Uhr holt es „Die Verteidigung der Gummibären“ mit allerlei Sketchen und Liedern von Gerhard Polt auf die Bühne in den Schminkkasten zurück.

Der aus Film und Fernsehen bekannte bayerische Kabarettist, Schauspieler und Schriftsteller Gerhard Polt Polt liebt vor allem das komischblöde Zeug, das Menschen so daherreden. Ihre absurden Selbstgewissheiten und Daseinserklärungen setzt er ihnen in seinen Texten unverblümt vor die Nase. Trotz aller Unterschiede in Alter, Beruf und Geschlecht, ob in der Stadt oder auf dem Lande lebend, haben Polts Figuren etwas gemeinsam: eine fühlende Gefühllosigkeit, die zwischen Bequemlichkeit und Arroganz ein breites Spektrum an Gemeinheiten bereithält.

Coronabedingt zwischenzeitlich von der Bühne verschwunden

Die Inszenierung „Die Verteidigungen der Gummibären“ gehört zur Reihe großer deutscher Humoristen im Schminkkasten, für die Regisseur Alexander Stillmark zusammen mit dem bereits verstorbenen Künstler Volker Pfüller am Theater Rudolstadt in den letzten Jahren verantwortlich war. Nach der Premiere im Herbst 2020 verschwand der Abend coronabedingt von der Bühne, um nun, über zwei Jahre später, sein Comeback im Schminkkasten zu feiern. Es spielen Laura Bettinger, Hans Burkia, Rayk Gaida und am Akkordeon der Leipziger Musiker Uwe Steger.

Restkarten für die Wiederaufnahme am 22. Februar, um 19 Uhr sowie für die weiteren Aufführungen am 19. März, um 15 Uhr und am 8. April, um 20 Uhr sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters Rudolstadt, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.