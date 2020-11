Zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen kamen am Sonntag in Saalfeld mehrere hundert Menschen.

Hunderte demonstrieren in Saalfeld gegen Corona-Lockdown

Mehrere hundert Menschen haben am Sonntag auf dem Marktplatz in Saalfeld gegen die von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten vereinbarten Regeln in der Corona-Pandemie demonstriert. Nach Aussage des Organisators Steffen Teichmann (für die CDU im Stadtrat) seien 450 Demonstranten innerhalb einer Absperrung zugelassen. Mit Plakaten mit der Aufschrift wie „Solidarität statt Egoismus“ fanden sich auch 20 bis 30 Gegendemonstranten ein. Die Veranstaltung blieb friedlich. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog