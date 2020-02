Ideen gesucht für Heimatmuseen in Saalfeld-Rudolstadt

Recht hitzig ist am Mittwochnachmittag die Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft für die Heimatmuseen und -stuben im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“ im Landratsamt in Saalfeld. Mehr als zwei Dutzend Zuhörer sind dabei, einige von ihnen melden sich zu Wort.

Vor der Diskussion leitet der Initiator des Treffens, Ralf Thun, Kreisheimatpfleger Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, in das Thema ein. Er befürchtet das baldige Sterben zahlreicher Heimatmuseen und -stuben. Gleichsam fordert er Handeln, wenn sich diese Prognose nicht bestätigen soll. Aktuelle Probleme seien unter anderem Überlastung der Ehrenamtlichen, gesetzliche abschreckende Regelungen sowie Überalterung der Museumsmitarbeiter. „Ideen scheitern an Finanzen und aus Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird beiderseitiges Augenrollen“, kritisiert er.

Wie es weitergehen könne, fasst er in drei Möglichkeiten zusammen: Laufen lassen wie bisher, begleitetes Aussterben oder die Schaffung einer gemeinsamen Dachstruktur.

Engagement erzwingen habe wenig Erfolg

Markus Gottschald vom Museum in Reitzengeschwenda kann den Ausführungen des Kreisheimatpflegers zustimmen: „Sie decken sich mit meinen Erfahrungen.“ Landrat Marko Wolfram sagt: „Es ist recht dramatisch geschildert worden, sicher ist da auch was dran. Wir spüren den demografischen Wandel.“ Dennoch sei der Landkreis gefüllt mit vielfältigen Initiativen und Vereinen und „jeder ist in seiner Entscheidung frei, wann er sich wofür engagieren möchte“. Engagement zu erzwingen, habe dabei sicher wenig Erfolg. „Wenn es Arbeitsgruppen gibt, sind wir dabei.“

Thun unterdessen versteht sich als Kreisheimatpfleger als passendes Bindeglied und erklärt, dass beispielsweise Senioren, die Museen betreuen, nicht beim Landkreis anrufen, wenn sie Probleme hätten.

Um gerade auch junge Menschen wieder mehr für das Thema zu begeistern, will er einen Heimattanzabend organisieren, bei der auch eine Tanzgruppe dabei sein soll, die volkstümliche Tänze präsentieren.

Wort „Heimat“ durch die Politik problematisch besetzt

Beiläufig fügt er an, dass das Wort Heimat durch die Politik zu einem problematischen Begriff geworden sei. „Wenn man in einem Vortrag mehr als drei Mal Heimat erwähnt, wird man komisch angeschaut.“ In diesem Punkt sind sich er und der Landrat einig. Wolfram zeigt auf einen Aufsteller hinter sich: „Landkreis Saalfeld-Rudolstadt – Heimat gestalten!“

Damit Museen, wie das in Leutenberg, nicht einfach lautlos schließen, braucht es mehr Unterstützung, daran hält Thun fest. Rund 15 Millionen Euro sei der jährliche wirtschaftliche Gegenwert der ehrenamtlichen Leistungen, schätzt er. Dennoch bleibt der Ball an diesem Tag nach einer zweistündigen Diskussion bei den Kommunen und Gemeinden. „Also bleibt es bei Lösung Nummer eins, laufen lassen. In fünf Jahren müssen wir uns nicht noch einmal zusammensetzen, dann ist es zu spät“, resümiert Thun.