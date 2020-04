Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Kreis Sonneberg stirbt erstmals Mann mit Coronavirus

Im Landkreis Sonneberg ist erstmals ein Mensch gestorben, der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert war. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um einen Mann Anfang 60 aus Steinach, der alleinstehend lebte. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem kostenfreien Corona-Liveblog.

Der Mann litt am Abend des 30. März unter grippalen Beschwerden und Atemnot. Er starb wenig später in der Praxis seines Hausarztes während einer notmedizinischen Behandlung im Beisein von Notarzt und Rettungsdienst. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Patienten in der Praxis. Aufgrund der auffällig typischen COVID-19-Symptomatik wurde ein Abstrich genommen und untersucht. Am Mittwoch erhielt das Gesundheitsamt das Ergebnis und die Bestätitung der Infektion des Mannes mit dem SARS-CoV-2-Virus. Der Mann gilt somit als erster Corona-Toter im Landkreis Sonneberg.

Das Landratsamt Sonneberg wurde am Abend des 30. März über den Todesfall informiert. Die vorsorglich geschlossene Hausarztpraxis konnte zwischenzeitlich wieder geöffnet werden. Der Arzt arbeitet aus der häuslichen Quarantäne heraus.

Neben dem Verstorbenen wurde am Mittwoch bei einer weiteren Bürgerin des Landkreises Sonneberg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Sie steht in häuslicher Quarantäne. Insgesamt stieg die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet damit auf 32. Das Gesundheitsamt ermittelt nun sowohl bei dem Toten als auch bei der infizierten Frau mögliche Kontaktpersonen.