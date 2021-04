Das Saalfelder „Hospiz am Saalebogen" steht unmittelbar vor der Fertigstellung. Wie die Bauherrin, die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Saalfeld/Saale mbH (Wobag) Cordula Wiegand (re.) (links im Bild: Wobag-Bauingenieurin Doris Behning), am Montag erklärte, „kommen am Montag nach Himmelfahrt die ersten Gäste“.