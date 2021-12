Impfen und Politik

Heike Enzian über die Corona-Schlagzeilen aus Cumbach.

Am Freitagabend hatten sich etwa 100 Teilnehmer friedlich zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen in der Rudolstädter Fußgängerzone versammelt. Deutlich weniger als in der Woche zuvor. Und auch das war anders: Die Polizei hielt sich diesmal auffällig zurück. Keine Kontrollen, keine Ansagen. „Wir setzen auf Deeskalation“, so der Einsatzleiter.

Gleichzeitig kämpfen Ärzte und Schwestern auf den Corona-Stationen in Saalfeld und Rudolstadt um das Leben der Patienten. Es ist zudem der Tag, an dem die Nachricht über weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Cumbacher Seniorenheim überregional für Schlagzeilen sorgte und die Politik auf den Plan rief. Gerade weil die meisten der Verstorbenen nicht beziehungsweise nicht vollständig geimpft waren. Dabei ist es Fakt, dass Impfungen gegen Corona schützen. In erster Linie vor einem schweren Verlauf.

Natürlich kann man sich jetzt empören darüber, warum in dem Cumbacher Heim viele nicht geimpft waren. Nur nützt das keinem vor Ort, schon gar nicht jenen, die sich jeden Tag, ganz unabhängig von allen Schlagzeilen, immerzu um die Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Zudem sollte sich die Politik die Frage gefallen lassen, ob sie nicht auch ihren Anteil daran hat, dass sich Menschen eben nicht impfen lassen.

Cumbacher Seniorenheim mit 18 Corona-Toten in den Schlagzeilen