Wegen Geflügelpest: In Saalfeld-Rudolstadt gilt Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse

Nachdem am Mittwoch in einem Hausgeflügelbestand im Landkreis Nordhausen der Geflügelpestvirus HPAIV H5N8 festgestellt worden war, gilt nun auch für alle Geflügelhalter im Landkreis entlang der Saale wieder Stallpflicht. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen. Es geht darum, durch die Maßnahmen Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln unbedingt zu verhindern.

Bereits seit Ende Oktober 2020 waren in Deutschland täglich tote Wildvögel mit dem Virus gemeldet worden. Zunehmend kam es in letzter Zeit zu Einträgen in Geflügelhaltungen. Mit dem Nachweis bei Nordhausen ist nunmehr zwingend von einer Zirkulation des Virus auch bei hiesigen Wildvögeln auszugehen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Deshalb wird für alle Geflügelbestände entlang der Saale die Haltung in geschlossenen Ställen angeordnet. Alternativ kann eine Vorrichtung genutzt werden, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.

Die Aufstallpflicht betrifft folgende Gebiete jeweils in einem 500-Meter-Streifen links und rechts vom Saaleufer:

Rudolstadt, Stadtgebiet sowie die Ortsteile Cumbach, Schwarza und Unterpreilipp

Saalfeld mit den Ortsteilen Altsaalfeld, Graba, Köditz, Obernitz, Remschütz, Reschwitz und Wöhlsdorf

Uhlstädt-Kirchhasel mit den Ortsteilen Uhlstädt, Catharinau, Etzelbach, Kleinkrossen, Kolkwitz, Niederkrossen, Oberkrossen, Rückersdorf, Teichweiden (geflügeldichte Region), Unterhasel, Weißen und Zeutsch

Hohenwarte

Kaulsdorf mit den Ortsteilen Kaulsdorf, Breternitz, Eichicht, Fischersdorf, Tauschwitz und Weischwitz.

Eine Neubewertung der Gefährdungslage könne auch zu einer Ausdehnung der Stallpflicht auf weitere Gebiete führen, teilt das Landratsamt mit. Besonders wird auf die Anzeigepflicht hingewiesen: Alle Geflügelhalter im Landkreis, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen sind, sollten dies unverzüglich tun.

In einem Hobbygeflügelbestand im Raum Bleicherode mit 50 Hühnern und drei Enten war am Mittwoch die Geflügelpest erstmals wieder in Thüringen festgestellt worden. Laut den dortigen Amtstierärzten seien die Tiere, die in Freilandhaltung lebten und direkten Auslauf an der Wipper hatten, durch Wildvögel infiziert worden. Das Nordhäuser Veterinäramt hatte Proben im Bestand entnommen, nachdem dort zuvor Hühner verendet waren.

In den Proben konnte das Landesamt für Verbraucherschutz zunächst Aviäre Influenzaviren des Subtyps H5 nachweisen. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte nach weiteren Untersuchungen den hochpathogenen Subtyp H5N8, woraufhin das Veterinäramt die Tötung des Geflügels anordnete. Nach diesem ersten Geflügelpestfall hatte das Landesamt für Verbraucherschutz alle Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert, die Stallpflicht von Hausgeflügel in Wildvogel-Risikogebieten und in geflügeldichten Gebieten anzuordnen.