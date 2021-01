In Saalfeld endet eine Kunst-Ära. Beginnt eine neue?

Von Guido Berg

Saalfeld. Die Saalfelder Kunstwelt steht vor einem personellen Epochenwechsel: Maren Katschmer-Kroneck, die Leiterin der Saale-Galerie, geht im August dieses Jahres in den Ruhestand, wie sie dieser Redaktion bestätigte. Die ausgewiesene Kunstkennerin leitet die Galerie in der Brudergasse seit 30 Jahren, seit 1990. Der Verein Kulturförderung Saalfeld e. V. als wirtschaftliches Dach der Saale-Galerie hat die Leitung der renommierten ersten Kunstadresse in Saalfeld neu ausgeschrieben.

Nach drei Jahrzehnten sollte ein Generationswechsel erfolgen, erklärte Maren Kratschmer-Kroneck, mit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden starken Einschränkungen für den Galeriebetrieb habe ihr Rückzug nichts zu tun. Im Gespräch mit dieser Redaktion betont die promovierte Kunstkennerin die Notwendigkeit, neue Kunstvorstellungen in die Saale-Galerie durch die nachfolgende Generation einzubringen. Sie verbindet damit die Hoffnung auf eine neue „Kunst-Ära“ in Saalfeld. Zu Zeit jedoch sei „unsere Galerie-Wirksamkeit leider weitgehend erloschen“, erklärt sie. Die derzeitige Ausstellung habe bisher ohne Besucherresonanz stattgefunden, „eine völlig neue Erfahrung – auch im Hinblick auf die Situation der Künstler“.

Die Saale-Galerie habe sich in den dreißig Jahren ihres Bestehens mit ihren über vierhundert Ausstellungen „zu territorialer als auch zur Weltkunst weit über Thüringen hinaus unter Künstlern und Kunstinteressierten einen guten Ruf erworben“, bilanziert die Galeristin. Aber sie sei „in die Jahre gekommen“ – wie die bisherige traditionelle „Bild-Kunst“ überhaupt, die in den digitalen Medien ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten finde. Immer mehr Künstler und besonders jüngere Generationen nutzten bereits Online-Möglichkeiten. Maren Kratschmer-Kroneck: „Bisherige Normen, auch Alt-Bewährtes, müssen in Frage gestellt werden. Wir befinden uns – nun insbesondere auch noch verstärkt durch die Pandemie-Erfahrungen – kulturell in einer äußerst kritischen Umbruchszeit, von der wir noch nicht wissen, zu welchen Ergebnissen sie führen wird.“

Die Galeristin spricht von einer „digitalen Explosion“, in der wir leben. Eine Galerie könne daher nicht mehr arbeiten wie vor 30 Jahren. Virtuelle Galerie-Rundgänge, wie sie bereits einige Galerien und Museen in der Welt anbieten, könnten auch zur Zukunft der Saale-Galerie gehören. Dass sich für diese „interessante und attraktive Arbeit“ eine Nachfolge finden wird, bejaht Maren Kratschmer-Kroneck vehement: „Es ist toll, Multiplikator für gute Kunst zu sein.“ Auch die Arbeit mit Schülern mache viel Spaß. Freilich, bekennt sie: „Man muss auch Lust auf Saalfeld haben.“

Bis zum August hat die Saale-Galerie mit Maren Kratschmer-Kroneck noch viel vor. Für das Frühjahr ist eine Ausstellung aus Anlass des 100. Geburtstages von Karl Jüttner in der Saale-Galerie geplant. Es folgen bis zum Sommer die Ausstellungen „30 Jahre Kunstverein Saalfeld e.V. – Mitglieder stellen aus“ und an- und abschließend „30 Jahre Saale-Galerie – Künstler der Galerie“ als Finale, bevor der Staffelstab ab September übergeben werden soll. An Arbeit werde es ihr danach nicht mangeln, erklärt sie weiter: Sie bleibe Kuratorin der Kunsthalle der Maxhütte, arbeite mit dem Stadtmuseum an einer Ausstellung aus der städtischen Kunstsammlung – etwa aus dem Nachlass von Joachim Weigend – und freue sich auch, den Anfragen von Künstlern zu folgen, die von ihr Texte für ihre Kataloge möchten.

Der Stadt Saalfeld gibt Maren Kratschmer-Kroneck den Hinweis, sie habe noch „Reserven, die man nutzen sollte“. So könnte Saalfeld mehr damit anfangen, dass der Schriftsteller Thomas Bernhard sehr prägende Jahre seiner Kindheit in Saalfeld verbrachte. So könnte der Weg zum Steigerheim, dem Ort seines Saalfeld-Aufenthalts, nach ihm benannt werden. Eine Karl-Jüttner-Straße wäre genauso wünschenswert wie eine Gerda-Körting-Straße, benannt nach der „Mutter der Keramik“, wie Maren Kratschmer-Kroneck sagt – und auch der Mutter des 2020 verstorbenen Künstlers Kristian Körting.

Um Kunst, Künstler und Kunstwerke an sich macht sich die Galeristin indes keinerlei Sorgen: „Sie sind seit der Höhlenmalerei als kreative und spirituelle Impulsgeber in jeder Gesellschaft verwurzelt.“ Schriftliche Überlegungen, gerichtet an diese Redaktion, beendet Maren Kratschmer-Kroneck so: „Kunst eruptiert zu jeder Zeit. Doch immer anders. Bleiben wir also neugierig!“