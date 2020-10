Strommast: Beim Energieverbrauch ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen mit führend.

Industrie in Saalfeld-Rudolstadt verbraucht viel Energie

Es gibt nicht viele Punkte, wo der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt innerhalb Thüringens auf dem Treppchen steht. Beim Energieverbrauch im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe ist das allerdings der Fall. Das geht aus einer Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik hervor.

Gut 7000 Terajoule haben die etwas mehr als 100 Industriebetriebe im Landkreis 2019 verbraucht. Damit liegt Saalfeld-Rudolstadt hinter dem Saale-Orla-Kreis und dem Eichsfeld auf dem dritten Platz in Thüringen.

Beim Verbrauch von Strom und Wärmeenergie ist man sogar Spitzenreiter im Freistaat, was nicht unmaßgeblich mit dem Elektrostahlwerk in Unterwellenborn zu tun haben dürfte. Erdgas kommt bei den Energieformen im Landkreis auf Platz drei, erneuerbare Energien immerhin vor Heizöl auf Platz fünf.

117.000 in der Industrie eingesetzte Gigajoule (GJ) stammen in Saalfeld-Rudolstadt aus erneuerbaren Energien. Zur Einordnung: Ein GJ entspricht etwa 278 Kilowattstunden. Elf GJ gelten als durchschnittlicher Bedarf an elektrischer Energie eines Zwei-Personen-Privathaushalts pro Jahr.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist der Energieverbrauch der Industrie im Landkreis leicht rückläufig. Im Jahr 2008 waren es noch mehr als 8000 Terajoule.