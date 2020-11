Infektionen an weiteren Schulen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Die gute Nachricht zuerst: Nach überstandener Quarantäne kehren verschiedene Schulen im Landkreis in den Regelbetrieb zurück. Dazu gehören nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums bereits seit voriger Woche die Grundschule in Königsee und die Medizinische Fachschule in Saalfeld. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Auch das Staatliche Gymnasium Neuhaus am Rennweg, das von vielen Schülern aus Saalfeld-Rudolstadt besucht wird, läuft seit Dienstag wieder in der Stufe „Grün“. Für die Grundschule Dittrichshütte und die Regelschule Neusitz sollte die Quarantäne am Mittwoch enden, für die betroffenen Personen am Gymnasium Königsee am Donnerstag.

Einschränkungen wegen neuer nachgewiesener Infektionen gibt es dafür im DRK-Kindergarten „Lebenspunkt“ in Saalfeld, der Staatlichen Gemeinschaftsschule Kaulsdorf und dem Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld. Dort war die Schulleitung am Dienstag über eine bestätigte Infektion in der Klassenstufe 12 informiert worden. Nach Ermittlung der Kontaktpersonen (Schüler und Lehrkräfte) wurden der Unterricht in der Klassenstufe 12 abgebrochen und alle Schüler der zwölften Klassen nach Hause geschickt, ebenso die Lehrkräfte, die als Kontaktpersonen seit dem 18. November ermittelt wurden.