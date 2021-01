Innentreppe entsteht im Schwarzburger Schlossturm

Im Turm von Schloss Schwarzburg wird derzeit die neue Innentreppe im Rohbau fertiggestellt. Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit dem ersten Ausbauabschnitt des Schloss-Hauptgebäudes, der in wenigen Monaten als Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen eröffnet werden soll, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

In den vergangenen Jahren waren zunächst das Mauerwerk und die Fassaden des Turms saniert worden. Die zum Teil marode Substanz musste mit tiefgreifenden Mauerwerksergänzungen stabilisiert und außen zunächst mit einem schützenden Unterputz versehen werden. Parallel wurde am stark verwitterten und stellenweise schon abgängigen Bauschmuck gearbeitet, der teils aus Sandstein, teils aus aufgeputzten Elementen besteht.

Die nun im unteren Bereich neu eingebaute Treppe verleihe dem Turm zusätzlich Stabilität, heißt es in der Mitteilung. Carola Niklas, Baureferentin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, erklärt das so: „Als freispannendes Bauteil aus Stahlbeton verbindet sie die Außenwände und die unterschiedlichen Geschossebenen miteinander und gibt ihnen Halt.“ Neben dieser baukonstruktiven Funktion löse die Treppe ein zweites Problem – sie schaffe den notwendigen zweiten Fluchtweg für das benachbarte Schloss-Hauptgebäude, das über einen Steg mit dem Turm verbunden wird. „Mit dieser Verbindung können wir auf ein vor die Schlossfassade gestelltes Fluchttreppenhaus verzichten“, so Niklas.

Der Schlossturm war ursprünglich Teil der Schlosskirche, die im rechten Winkel an das Hauptgebäude anschloss. Die Treppe im Turm führte damals auf die Kirchenempore und weiter bis zur Turmhaube. Seit dem Abriss des Kirchflügels 1940 steht der Turm frei. Statische Probleme waren die Folge, verschärft durch die Witterung nach dem Brandverlust der Turmhaube 1980. Auch die Treppe litt unter dem Verfall. Nur noch drei Treppenläufe im Emporenbereich konnten gehalten werden. Die neue Treppe schafft nun wieder den Anschluss ins Erdgeschoss. Die Fortführung bis zur Traufe ist für einen späteren Bauabschnitt vorgesehen.

„Mit der neuen Treppe wird neben dem Hauptgebäude auch der Turm erstmals seit mehreren Jahrzehnten wieder sicher begehbar sein“, greift Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, einen vor Ort lange gehegten Wunsch auf. „Und ein Herzensprojekt des Fördervereins Schloss Schwarzburg rückt damit auch ein Stück näher – die Wiedererrichtung der abgebrannten Turmhaube.“ Dafür sammelt der Verein bereits Spenden.