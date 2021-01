„Interessantes Jahr“ für Pumpspeicherwerke

Hohenwarte. Steine, Schilfinseln, erst rund 200 Meter vor der Sperrmauer wieder eine geschlossene Wasserfläche – an diesem Januar-Wochentag kurz nach der Mittagszeit zeigt sich das Ausgleichbecken am Pumpspeicherwerk Hohenwarte II fast leer. Was bei anderen Talsperren eher nicht erwünscht wäre, ist hier ein gutes Zeichen: Offenbar lohnt es sich, die rund fünf Millionen Kubikmeter Inhalt ins Oberbecken bei Löhma zu pumpen, damit sie beim Herabschießen wieder Strom erzeugen können.

Ein Bild des Augenblicks, das aber gut zur Lage der deutschen Vattenfall-Wasserkraftsparte passt. „Interessant“ sei das vorige Jahr gewesen, resümiert Geschäftsführer Peter Apel. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr war die Stromnachfrage im deutschen Markt um zehn bis 15 Prozent eingebrochen, etliche Großkraftwerke als Grundlast-Versorger gingen aus diversen Gründen vom Netz. Gleichzeitig lieferten erneuerbare Quellen wie vor allem Wind und Sonne erstmals durchschnittlich mehr als die Hälfte der elektrischen Energie – allerdings naturgemäß flatterhaft. „Umso mehr war Speichertechnologie gefragt“, freut sich Apel. Anders formuliert: Die sechs Pumpspeicherkraftwerke, die theoretisch mit einer Wasserladung ganz Berlin zwölf Stunden mit Strom versorgen könnten, hatten gut zu tun, weil zusätzliche Ausgleichsenergie in großen Mengen und zu relativ hohen Preisen nachgefragt wurde. „Ich denke, das war schon mal ein Vorgeschmack auf die Zeit ab 2023, wenn das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz und auch das Ende der Kohleverstromung angelaufen ist.“

Umbau- und Sparprogramm vorerst beendet

Genaue Zahlen mag Apel vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts noch nicht nennen, spricht aber von einem „erneut positivem Ergebnis“ der Vattenfall-Wasserkraft. Die hätte somit im dritten Jahr in Folge wieder Gewinne gemacht, nachdem man 2018 etwa 11,5 Millionen und in 2019 rund 13,1 Millionen Euro erzielt hatte. Eine schöne Serie, vor allem eingedenk der dramatischen Verluste von rund 55 Millionen Euro in den Jahren 2015 und 2016, auf die die Konzernführung mit Umbau- und Sparmaßnahmen mit rund 40 Prozent Personalabbau reagiert hatte. Im vorigen Jahr waren die letzten rund 35 Beschäftigten im Zuge des Umbauprogramms ausgeschieden, für alle ehemaligen Beschäftigten habe es neue Jobs oder aber sozial verträgliche Lösungen gegeben, betont Apel: „Ich bin stolz und froh, dass das so gelungen ist.“

Abgeschlossen wurde auch die Umstellung aller zwölf Kraftwerkssteuerungen auf eine zentrale Warte in Goldisthal. Das hätten europäische Wettbewerber mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, so der Geschäftsführer. Weitere Investitionen? Zunächst wolle man erst einmal die Erneuerung des Einlaufschützes B an der Bleiloch-Talsperre, die im vorigen Jahr begonnen wurde, zu einem guten und raschen Ende bringen, sagt Apel. Was voraussetzt, dass Niederschläge und Schneeschmelze nach dem Winter möglichst moderat bleiben, denn entgegen früherer Regelungen wurde der Hochwasser-Reserveraum der Bleiloch- diesmal nicht zur Hohenwarte-Talsperre verlagert und diese abgesenkt. „Bei mehr Zu- als Ablauf würde die Baustelle mit Wasser überstaut, darauf sind wir vorbereitet“, erklärt Apel. Gleichwohl wäre eine ruhende Baustelle natürlich ärgerlich.

Unternehmen will Tourismus-Entwicklung aktiv begleiten

Weitere große Investitionen seien in diesem Jahr zumindest an den Thüringer Standorten nicht vorgesehen. Größte Baustelle in 2021 wird wohl das Oberbecken des Pumpspeicherwerks Markersbach im Erzgebirge, das erhöht und so in der Kapazität noch erweitert werden soll, um die 1050 Megawatt Leistung künftig noch länger ins Netz geben zu können. Nicht so gern spricht Apel über das weitere Vorgehen hinsichtlich jener Bungalows am Hohenwarte-Stausee, die einst innerhalb des Stauraums errichtet wurden und daher wieder abzureißen sind. Zuletzt hatten einige Hüttenbesitzer an der Portenschmiede, die bis Ende 2020 räumen sollten, ihren Widerstand angekündigt; auch an der Alterbucht mag ein halbes Dutzend Budeneigner partout nicht weichen. „Wir haben das Gesetz nicht gemacht, sondern müssen ihm Geltung verschaffen“, unterstreicht der Wasserkraft-Chef. Man werde weiter den Klageweg beschreiten.

Das Unternehmen sei sehr wohl an einer touristischen Entwicklung des „Thüringer Meers“ interessiert, wenn sie mit Hochwasserschutz, Anlagen- und Versorgungssicherheit im Einklang sei. So habe man im Herbst vorigen Jahres sogar einen eigenen Entwurf für eine neue Stauseeordnung bei den Behörden eingereicht, die stark auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit setze. Wie man unterschiedlichste Interessen erfolgreich vereint, beweise Vattenfall gerade in Sachsen. Dort wollte man das gut 90 Jahre alte Pumpspeicherwerk Niederwartha eigentlich verkaufen, hat aber nun die Stilllegung beantragt. Und mit der Stadt Dresden einen Vertrag zur Übertragung geschlossen, der den Elbestädtern ihr heiß geliebtes Strandbad am Unterbecken Cossebaude erhält.