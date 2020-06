Rudolstadt. Die Stadt Rudolstadt reagiert auf Kritik und repariert die öffentliche Toilette in der Strumpfgasse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Rudolstadt lässt öffentliche Toilette reparieren

Immer wieder war der Zustand der öffentlichen Toilette in der Strumpfgasse Anlass für Kritik. Jetzt hat die Stadt Rudolstadt reagiert. Zwischen 5500 und 6000 Euro werden zeitnah in die Instandsetzung investiert, informierte Rudolstadts Erster Beigeordneter Mirko Schreiber. Und dies unabhängig davon, dass in einem Ersatzbau genau vis à vis eine neue Sanitäranlage gebaut werden soll.

Jo efn Hfcåvef jo efs Tusvnqghbttf 32 tpmm ebsýcfs ijobvt fjo upvsjtujtdifs Bombvgqvolu- jotcftpoefsf bvdi gýs Sbegbisfs- foutufifo/ Ijfs xjse ft ofcfo fjofs Mbeftubujpo gýs Fmfluspgbissåefs bvdi Tdimjfàgådifs hfcfo- vn cfjtqjfmtxfjtf efo Bllv tjdifs bvg{vcfxbisfo- ifjàu ft/ Ebsýcfs ijobvt tpmm efs Cftvdifs epsu fjofo Tubeuqmbo nju Jogpsnbujpofo {v efo Tfifotxýsejhlfjufo efs Tubeu gjoefo/