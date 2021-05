Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt leicht gesunken

Saalfeld/Rudolstadt Landkreis mit 258 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen jetzt auf Platz 13 der Corona-Hotspots in Deutschland

Gute Nachricht zur Wochenmitte: Nach 30 vom Robert-Koch-Institut gemeldeten Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch erstmals wieder merklich gesunken. 267 festgestellte Ansteckungen innerhalb einer Woche bedeuten eine Inzidenz von 258,7 pro 100.000 Einwohner. Das ist Platz unter den weiterhin vom Saale-Orla-Kreis angeführten Corona-Hotspots in Deutschland. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, wurde um einen auf 266 nach unten korrigiert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Bis zu möglichen Lockerungen ist noch viel Luft. Ab einer Inzidenz von 165 kann wieder Wechselunterricht an den Schulen erfolgen, ab 150 dürfen Einzelhändler mit Terminbuchung öffnen, ab 100 entfallen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen.

Die Situation an den Thüringen-Kliniken hat sich noch nicht entspannt. Dort wurden am Dienstag 54 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, acht davon auf der Intensivstation.