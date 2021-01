Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt auf glatt 250

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von glatt 250 nimmt Saalfeld-Rudolstadt mit Stand Donnerstag den sechsten Platz unter den Corona-Hotspots in Deutschland ein. Gemeldet wurden dem RKI 25 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Alle drei waren älter als 59.

Auf den Pandemie-Stationen der Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt werden aktuell 61 Personen stationär behandelt, weitere acht auf der Intensivstation.

In Kraft getreten sind unterdessen am Donnerstag die verschärften Corona-Maßnahmen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Ähnlich wie in anderen Innenstädten, beispielsweise in Jena oder Erfurt, soll ab sofort auch in Saalfeld und Rudolstadt rund um den Marktplatz eine Alltagsmaske getragen werden. In Bad Blankenburg sind zwei Straßen betroffen, an denen sich Kindereinrichtungen befinden. Außerdem geht es in der neuen Allgemeinverfügung, die in sozialen Netzwerken überwiegend auf Unverständnis und Ablehnung stößt, um Zusammenkünfte von Kommunalpolitikern und Jugendlichen in öffentlichen Einrichtungen.