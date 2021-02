Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt weiter

Das Infektionsgeschehen in Sachen Coronavirus hat sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weiter beruhigt. Nach 23 Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Kreisgebiet vermeldete, ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner inzwischen auf 147,3 gesunken. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

