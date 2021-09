Inzidenz legt weiter zu im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Zehn neue Infektionen in Saalefeld-Rudolstadt

Mit Stand vom 9. September wurden zehn neue Coronafälle vom Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bestätigt. Die Gesamtzahl der infizierten Personen seit Beginn der Pandemie beträgt damit 6870. Die 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt aktuell bei 36,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Quote von Covid-19-Erkrankten zur Behandlung in Krankenhäusern, liegt weiterhin bei 0,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern.