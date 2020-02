In Rudolstadt erstrahlt die Heidecksburg seit einigen Jahren immer zum St. Patricks Day in Grün. Auch 2020 wird das im März wieder der Fall sein.

Rudolstadt. Rund um den St. Patricks Day wird diesmal nicht nur die Heidecksburg in Grün erstrahlen. Drei Tage lang wird in der Ex-Residenz gefeiert.

Irland-Fans feiern wieder in Rudolstadt

Rund um den 17. März wird die Welt traditionell ein kleines bisschen grüner. Dann heißt es wieder: Ein Hoch auf St. Patricks Day. Mit Paraden, Festivals und Livemusik in den Irish Pubs und einem süffigen Guinness feiern Iren und Irland-Fans in ganz Deutschland den Nationalhelden der „Grünen Insel“.

In Rudolstadt wird vom 12. bis 15. März die große „Green Day Party“ gefeiert. Ganz nach dem Motto „Let’s get together“ wird mit Künstlern und Bands aus Irland, natürlich auch aus der irischen Stadt Letterkenny, mit der Rudolstadt seit Herbst 2018 eine offizielle Städtepartnerschaft vereinbart hat, gefeiert. Rund um die Welt erstrahlen markante Gebäude im typisch irischen Grün und auch die Heidecksburg in Thüringen wird wieder in Grün getaucht.

Musik und Tanz bis nach Mitternacht

Den Auftakt zur großen öffentlichen „Green Day Party“ an dem Samstag, 14. März, wird es ab 15 Uhr im beheizten Festzelt auf dem Markt in Rudolstadt geben. 18 Uhr findet die offizielle Eröffnung durch den Rudolstädter Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) statt. Anschließend beginnt die Party des irischen Nationalfeiertages mit Musik, Tanz und Getränken aus Irland. Bei freiem Eintritt führen die Künstler und ein DJ durch den Abend bis nach Mitternacht. Am Sonntag steht als Ausklang für alle das seit Mitte 2019 eröffnete Letterkenny Irish Pub zur Verfügung.