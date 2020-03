Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahr der Gegensätze für Gräfenthaler Feuerwehr

Es waren Jahresberichte der krassen Gegensätze, die Gräfenthals Stadtbrandmeister Sven Kuschminder und seine Mitstreiter Benny Böhm und Maximilian Kuschminder am Samstagabend in der Jahreshauptversammlung von Feuerwehr und Feuerwehrverein vorstellten. Einerseits konnten sich die Kameraden im vergangenen Jahr über zwei neue Fahrzeuge freuen, nämlich die lange entbehrte Drehleiter als Höhepunkt des Jahres, sowie einen Vorausrüstwagen. „Andererseits müssen wir unverändert um jeden Cent betteln“, befand der Stadtbrandmeister, da die Stadt nur zu oft nicht einmal die für Investitionen notwendigen Eigenanteile aufbringen könne. So fehle der Wehr nach wie vor ein Gruppenfahrzeug HLF 10.

Bereits 2018 wurden dafür Fördermittel beantragt, nun sei abzuwarten, wie sich die Beschaffung weiterhin gestaltet. Auch die Jugendfeuerwehr benötigt dringend neue Uniformen für die Nachwuchsretter. Ohne die Zuschüsse des Feuerwehrvereins, der mit Veranstaltungen wie Kinderfasching, Barbecue und Spendensammlungen das ganze Jahr über drei- und vierstellige Summen aufbringt, ginge längst gar nichts mehr. Bei den unabdingbaren Fortbildungen hake es ebenso immer wieder, hieß es in der Versammlung. Man besitze die Förderbescheide für den Erwerb von zwei neuen Führerscheinen - aber auch hier könne die Stadt in ihrer Haushaltsnotlage die Eigenanteile nicht aufbringen. Das bereitgestellte Geld droht nun zu verfallen. Neue Drehleiter braucht ausgebildete Maschinisten Zugleich sind Arbeitgeber bereit, Mitarbeiter für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule freizustellen - und diese werden dann im letzten Moment wegen Überbuchung abgesagt. Das mache Arbeitgeber sauer, und die Kameraden frustriert. „Die Landesfeuerwehrschule hat zwar inzwischen einen neuen Leiter, aber trotzdem hat sich die Situation bisher nicht gebessert. Langsam fehlt uns gerade hier jedes Verständnis. Die Geduld unserer Chefs in den Betrieben ist groß, aber nicht unendlich. Irgendwann brauchen wir denen mit Wünschen nach Freistellung nicht mehr kommen, wenn es dann heißt „April, April!“, heißt es in der Mitteilung von Vereinsvorsitzendem Maximilian Kuschminder. Nun wolle man auch private Ausbilder als Alternative prüfen, um zeitnah neue Maschinisten für die Drehleiter ausbilden zu können. Doch die kosten Geld. Die Jahreshauptversammlung fand diesmal im Ortsteil Lichtenhain statt. Überhaupt seien die Ortsteile ein ewiges Konfliktthema, die Spätfolge einer keineswegs beliebten Gebietsreform“: „Sieben Ortsteilfeuerwehren sind nun einmal nicht mehr zeitgemäß“, musste sich die versammelte Basis vom Vorstand auch dieses Mal wieder sagen lassen. Nun müsse man zusammenwachsen und den Ausbildungsstand der Ortsteilwehren verbessen, um auch in Zukunft einsatzbereit zu sein. Pläne hierfür liegen bereits im Feuerwehrbedarfsplan vor. Andererseits wolle man auch nicht undankbar sein und immer nur schimpfen. Digitalfunk in allen Autos bis Sommer Die 2019 ausgelieferten Fahrzeuge hätten einen Gesamtwert von immerhin 640.000 Euro. Es sei gelungen, eine eigene Einheit zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden aufzustellen. Bis zum Sommer sollen alle Fahrzeuge mit Digitalfunk ausgestattet sein. Allerdings lauern hier schon wieder die nächsten Probleme: Das Digitalfunknetz ist im Schiefergebirge ausgesprochen lückenhaft und der Schulungsaufwand auch an dieser Stelle erheblich. Die Bilanz des vergangenen Jahres fällt damit insgesamt durchwachsen aus. Gerade die Haushaltsnotlage der Kommune führt zu einer Abwälzung originär staatlicher Aufgaben auf Ehrenamtliche, die langsam nach einhelliger Meinung jedes zumutbare Maß übersteigt. Gräfenthals ehrenamtlicher Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos), dessen Anwesenheit von den Kameraden ausdrücklich gewürdigt wurde, bekomme allerorten den Ärger der Menschen im Ort ab und bemühe sich, den Druck halbwegs wirkungsvoll dorthin weiterzuleiten, wo er hingehört: Zum Kreis und zum Land. Dem Bürgermeister geht es insgesamt nicht anders als der Freiwilligen Feuerwehr: Auch er muss um jeden Cent betteln und höllisch aufpassen, dass der Kämmerei bereits bewilligte Zuschüsse nicht wieder aus den oben genannten Gründen gestrichen werden. Kein Wunder, dass „Eigenanteil“ längst zum Unwort der Thüringer Bürgermeister geworden ist. Personell brachte die kombinierte Jahreshauptversammlung kaum Veränderungen. Alleine der Feuerwehrverein musste seinen Vorstand auf einer Position umbauen: An die Stelle von Gordon Roos, der Gräfenthal in einigen Monaten verlassen wird, rückte per einstimmig gefasstem Beschluss Thomas Blaschka, der für die Fraktion (FFW/BI) auch im Stadtrat sitzt.