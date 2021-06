Dominique Lattich über Kinderschicksale.

Keine Frage: Jede Arbeit hat ihre ganz eigenen Herausforderungen. Nur manche gehen besonders an die Nieren – gerade in sozialen Berufen: Wenn man beispielsweise hören muss, was Kindern Schlimmes widerfahren ist – in einem Umfeld, das ihnen eigentlich Schutz, Wärme und Liebe bieten sollte.

Gerade bei solchen Beiträgen kullern bei mir schon manchmal die Tränen, wenn ich nur darüber schreibe. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich höre, dass sich Kinder schuldig fühlen, unter Druck gesetzt werden und nicht erkennen, dass sie Opfer feiger Angriffe werden.

„Sag es keinem, sonst komme ich ins Gefängnis.“ – Ja! Und da gehörst du auch hin! Wie soll ein Kind lernen, dass es Unrecht ist, was mit ihm passiert? Von wem, wenn es niemanden sehen und treffen durfte, wenn niemand Signale sehen konnte?

Ich denke auch, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist. Jeder Übergriff ist einer zu viel. Hinter jedem Fall steht das Schicksal eines Kindes. Hinter jeder Zahl eine verstörte Seele, die vielleicht nie wieder vertrauen kann, ein Herz, das sich vielleicht nie wieder öffnet und ein kleiner Mensch, der etwas falsches lernt. Hinter jeder Zahl steht aber auch ein Erwachsener.

