Am Rudolstädter Erlebnisbad hat am Sonntag ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Stefan Paetzold, sonst Pflegedienstleiter bei der Diakonie in Rudolstadt, bei der Anmeldung.

Jetzt auch in Rudolstadt: Testen am Sonntag ist möglich

Rudolstadt. Am Rudolstädter Erlebnisbad Saalemaxx hat eine Corona-Teststelle eröffnet.

Zweiter Advent 2021: Etwa 40 Personen haben sich zur besten Kaffeezeit vor der neuen Corona-Teststelle am Rudolstädter Erlebnisbad, die 15 Uhr an den Start ging, eingefunden. Und die Schlange wird in der nächsten Stunde nicht kürzer.

„Ich hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Person und will jetzt auf Nummer sicher gehen. Da habe ich gegoogelt, wo man sich Sonntag testen lassen kann“, sagt eine junge Frau aus Saalfeld.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir müssen Montag wieder auf Arbeit, wir haben auf dem Heimweg von einem Besuch hier im Landkreis im Internet gesehen, dass man sich hier ohne Termin testen lassen kann. Das nehmen wir jetzt wahr“, so eine Erfurterin, die mit ihren Kindern anstand.

Am Rudolstädter Erlebnisbad hat am Sonntag ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Foto: Heike Enzian

Wer hier steht, muss am Montagfrüh auf Arbeit, als Pendler in Bus oder Bahn steigen, fährt zur Montage oder will sich oder das Kind freitesten lassen. „Wir haben bewusst auf diese Sonntagsöffnung gesetzt, weil es das bisher nicht gab“, so Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl. Als im Pandemiestab des Landkreises das Problem der zu geringen Testmöglichkeiten angesprochen wurde, kam sein Vorschlag genau richtig.

Das Erlebnisbad ist mit Ausnahme für Schulschwimmen und Physiotherapie geschlossen. „Da haben wir gefragt, ob das Personal bereit wäre, statt in Kurzarbeit zu gehen, hier im Testzentrum oder auch im Landratsamt bei der Nachverfolgung der Kontakte zu helfen“, sagt Reichl. Und so ging es dann auch recht zügig zu bis zum Start der neuen Teststelle. Sie ist räumlich abgetrennt vom Saalemaxx-Eingang. Das beheizbare Zelt und der Container kommen vom THW, Wlan liegt an, das Personal war gefunden.

Dienst in der Teststelle haben am Sonntagnachmittag vier Mitarbeiter der Diakonie Rudolstadt. Dieser Träger teilt sich mit der Awo Rudolstadt die Betreibung.

Zwischen 200 und 300 Tests pro Tag

Seit der 3G-Regel am Arbeitsplatz haben die Testzahlen wieder deutlich zugenommen. Zwischen 200 und 300 Tests pro Tag im Schnitt werden im Awo-Testzentrum in der ehemaligen Post in Rudolstadt durchgeführt. „Spitzenreiter war ein Tag mit 383 Tests“, sagt Sandra Jeromin, die am Sonnabend hier im Dienst ist. „Jeder spricht darüber, wann das endlich mal wieder aufhört.“

18 Tests waren im Laufe der Woche positiv, am Sonnabend zwei. „Und ja, die meisten waren geimpft“, so die Awo-Mitarbeiterin in der Pflege, die schon seit April für die Arbeit im Testzentrum abgestellt ist. „Wir sind für die Leute da, weil wir wissen, wie wichtig es für sie ist“, betont sie.

Wer sich hier testen lässt, möchte am Abend ins Kino oder in den Flieger, wie ein junger Mann erklärt. Auch ausländische Arbeiter, die nach Hause fahren wollen, nutzen die Chance, sich testen zu lassen. Es kommen auch viele Eltern mit Kindern, die sich nach einer Quarantäne freitesten lassen wollen, um wieder Schule oder Kindergarten besuchen zu können. Das jüngste Kind war noch nicht mal ein Jahr. „Die Leute sind froh, dass es diese Möglichkeit gibt und sagen uns das auch“, weiß Sandra Jeromin.

Mit den jetzt drei Stellen in Rudolstadt besteht an sieben Tagen die Woche die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.