Johannesschüler füllen den Radio-Adventskalender mit Musik

„Alle Jahre wieder…“ so heißt es in einem Adventslied und so heißt es auch beim SRB, dem lokalen Radiosender des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, wenn es um die Ausschmückung der Adventszeit im Radio geht. Jedes Jahr gestaltet der SRB einen Radio-Adventskalender mit Schülern der Grundschulen im Landkreis. Dieses Jahr wird er mit Beiträgen aus der Johannesschule und dem Mädelchor und Sängerknaben der Johanneskirche gefüllt. Ab dem 1. Dezember bis zum Heiligen Abend öffnet sich ein Radiotürchen jeden Tag 8:15 Uhr und dann im Laufe des Tages zu unterschiedlichen Zeiten (in der Magazinschleife des SRB), hinter dem sich eine Überraschung verbirgt. Diese werden normalerweise durch Silvio Müller vom SRB in der Schule aufgenommen, doch dieses Jahr war dies durch die Corona-Verordnung nicht möglich und so nahmen die Pädagogen die vielen verschiedenen Beiträge in der Schule auf. Silvio Müller stand trotzdem per Telefon mit Rat und Tat zur Seite. Um alle 24 Türchen füllen zu können, waren alle in der Schule aufgerufen, sich Beiträge zu überlegen und so konnte der Adventskalender mit vielen abwechslungsreichen Ideen gefüllt werden. Besinnliches, Witziges und Fröhliches wird zu hören sein. Die Zuhörer können sich auf Gedichte, Geschichten, Erzählungen, Lieder und Instrumentalbeiträge, nicht nur der Kinder, freuen. Hören kann man die einzelnen Beiträge unter der Frequenz des SRB: 105,2. Außerdem sind sie auf der App „Radio.de“ unter dem Namen SRB zu finden und ansonsten auch per Stream auf http://tbradio.de/srb