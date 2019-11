Jugendherberge Schwarzburg: „Ab 2021 ist nichts entschieden“

Weiß und mit unübersehbarer Beschriftung blinkt der weiße Bau durch die Herbstbäume und kündet von seiner Funktion als Jugendherberge. Auch jetzt noch, wie die Saison vorbei und die Tür verschlossen ist. Seit einer Handvoll Jahren hat das traditionsreiche Haus von Ganz- auf Halbjahresbetrieb umgestellt, zu gering war die Auslastung im Winterhalbjahr. Früher zählte Herbergsmutter Brigitte Künzer um die 5000 Übernachtungen heute kommt der wert im Sommerhalbjahr an 4000 heran.

Wie sieht die Zukunft aus? Fest stehen eigentlich nur zwei Dinge: Brigitte Künzer hat sich Ende 2020 ihren Ruhestand redlich verdient. Und der Trägerschaftsvertrag mit dem Jugendherbergswerk für die Schwarzburger Jugendherberge läuft zur gleichen Zeit aus.

„Alles andere ist völlig offen”, betont Schwarzburgs Bürgermeisterin Heike Printz, die das Thema am liebsten ohne Aufregung zu einem erfolgversprechenden Ende führen würde. Ihre Vorsicht hat Gründe: Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal und ihr Vorsitzender Burkhardt Kolbmüller, dem natürlich geläufig ist, dass die Gemeinde als Eigentümer und ihr Rat als Souverän die Entscheidungen treffen, geht gern mit Enthusiasmus an Lösungen heran. Und so las sich mancher Sommerfrische-Flyer, als sei längst entschieden, wie die Zukunft der Jugendherberge, für die sich die Bauhaus-Uni in Weimar und die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen schon im letzten Jahr kluge Gedanken gemacht haben. Was zu einem empörten Donnergrollen beim Erzählsalon am Vorabend der Tages der Sommerfrische Ende August führte.

Gemeinderat pfeift Zukunftswerkstatt zurück

Im Bewusstsein seines gerade erst gewonnenen Gemeinderatsmandats erklärte Frank Otto empört, niemand anders als der Gemeinderat entscheide letztlich, wie es mit der Jugendherberge weitergehe und jegliche Vorwegnahmen seien nicht hinnehmbar. Für viele im Raum gab er damit die Antwort auf eine vorher gar nicht laut gestellte Frage. Im Kern blieb unklar, welche rote Linie Burkhardt Kolbmüller da überschritten hatte. Die Folge aber war offensichtlich: Im demonstrativem Bemühen ums Einlenken, wiegelt der Bechstedter nun jede Anfrage zur Jugendherberge ab.

Das Gleiche passiert dem, der sich im Thüringer Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerkes nach der Zukunft der Jugendherberge erkundigt. Marketingleiterin Barbara Einwag betont einsilbig: „Wir sind dazu im Gespräch mit der Gemeinde Schwarzburg. Wenn es Entscheidungen unsererseits gibt, werden wir das zeitnah öffentlich bekannt geben.” Mehr als das will sie nicht sagen.

Bürgermeisterin Heike Printz bestätigt: „Ein junges Paar aus Dresden hat sich im Gemeinderat vorgestellt und seine Ideen skizziert. Der Gemeinderat hat das zur Kenntnis genommen.” Konkretere Sachstände gebe es aber nicht. Außer dem, dass es inzwischen einigen Sanierungsstau in der Jugendherberge gebe, trotzdem das Jugendherbergswerk immer wieder auch selbst investiert habe. Aber ob man mit diesem einen neuen Vertrag eingehen werde, ob die Gemeinde selbst Betreiber werde oder Betreiber suche, all dies sei weiter offen.

Als Arbeitsziel haben sie und der Gemeinderat sich vorgenommen, im ersten Halbjahr 2020 das Thema mit einer guten Lösung vom Tisch zu haben.