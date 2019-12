Kampfflugzeug donnerte im Tiefflug über Saalfeld-Rudolstadt hinweg

Das Donnergeräusch über der Oberen Stadt in Saalfeld war eindeutig: Am Mittwoch dieser Woche überflog um 11.37 Uhr ein Kampfflugzeug der Bundesluftwaffe die Feengrottenstadt im Tiefflug. Augenscheinlich handelte es sich um einen „Tornado“, was die zentrale Ansprechstelle des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf OTZ-Anfrage bestätigte.

Nach Auswertung der Radardaten für diesen Zeitraum teilte die zentrale Ansprechstelle mit, dass das zweistrahlige Mehrzweck-Kampfflugzeug „im Zeitraum von 11.11 Uhr bis 11.38 Uhr Ortszeit den Bereich Rudolstadt - Saalfeld - Lehesten“ überflog. Dabei habe der Tornado sich in Höhen zwischen ca. 150 Meter bis 2895 Meter über Grund bewegt. „Die Überflughöhe über Saalfeld betrug 1154 Fuß (ca. 350 Meter über Grund)“, so das Luftfahrtamt. Der Einsatz, für den im Rahmen der Tiefflugausbildung eine Mindestflughöhe von bis zu 500 Fuß (ca. 150 Meter über Grund) ordnungsgemäß angemeldet war, erfolgte unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen, heißt es weiter.

Nach Anmeldung darf 150 Meter über Grund geflogen werden

Der Bereich Saalfeld unterliege keiner besonderen Einschränkung für den militärischen Flugbetrieb. Grundsätzlich sei über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland überall militärischer Flugbetrieb zulässig, so das Luftfahrtamt weiter. Die dabei einzuhaltende Mindesthöhe für Kampfflugzeuge über Grund betrage 1000 Fuß (ca. 300 Meter über Grund).

Und: „Diese für den militärischen Tiefflug geltende Mindesthöhe darf hierbei nach vorheriger Anmeldung in wenigen aber unverzichtbaren, festgelegten Ausnahmen auf 500 Fuß (ca. 150 Meter über Grund) unterschritten werden.“ Beim Überflug von Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern ist für Kampfflugzeuge eine Mindesthöhe von 2000 Fuß (ca. 600 Meter über Grund) einzuhalten, informierte das Luftfahrtamt.

Überflüge von Militärmaschinen der Bundesluftwaffe über Saalfeld waren in den vergangenen Jahren in mehreren Fällen zu beobachten. Klagen von Anwohnern, die sich dadurch gestört fühlen, liegen der OTZ nicht vor.

