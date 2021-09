Kandidaten für Saalfeld-Rudolstadt: Für den echten Sozialismus

Saalfeld-Rudolstadt. Wahlkreis 195: Janine Walter-Rupprecht tritt an für MLPD

Janine Walter-Rupprecht (35) tritt an als Direktkandidatin der MLPD im Wahlkreis 195. Sie ist ausgebildete Fachkraft im Gastgewerbe, Betriebswirtin und derzeit in der Hauswirtschaftsleitung im Ferienpark Thüringer Wald. Die verheiratete Mutter zweier Kinder wohnt in Lichtenfels.

Warum sollte man Sie in der Bundestag wählen?

Im Bundestag sitzen meist nur Beamte oder Berufspolitiker. Es fehlt die Bodenhaftung. Ich möchte einen neuen Politikstil verwirklichen. Durchschnittlicher Arbeiterlohn als Höchstgrenze für die Tätigkeit als Abgeordneter, Rechenschaftspflicht, Abwählbarkeit durch den Wähler. Die Zukunft der nächsten Generation wird durch Umweltkatastrophen, Krisen und Kriege zunehmend in Frage gestellt. Ohne Überwindung der Profitwirtschaft ist das nicht zu lösen. Die MLPD setzt sich als einzige Partei, die bei diesen Wahlen antritt, für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, den echten Sozialismus ein.

Was wollen Sie konkret im Landkreis Saale-Rudolstadt erreichen?

Im Kreis will ich mich einsetzen, dass die Menschen nicht abgehängt werden von der ärztlichen Versorgung und dem Internet, dem öffentlichen Nahverkehr und der Nahversorgung. Ich bin gegen Spekulation mit Land durch Großinvestoren. Ich setze mich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Radwege, der erneuerbaren Energie und gegen die mutwillige Zerstörung unserer Umwelt ein. Ich will die Menschen ermutigen, selbst aktiv zu werden für den Schutz der natürlichen Umwelt und den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das geht nur auf Kosten der Profite. Gleiche Löhne, Arbeitszeiten und Renten in Ost und West.

Wo kann man mehr über Ihre Vorhaben und Ziele erfahren?

Im Portal abgeordnetenwatch.de kann man mir auch Fragen stellen. Unter https://www.inter-liste.de/ und unter www.mlpd.deschreiben an: coburg@mlpd.de