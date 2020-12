"Katastrophenjahr" für Haus des Volkes in Probstzella

Der Kiosk im parkähnlichen Garten des Haus des Volkes (HdV) wird nach langem Leerstand saniert. Bereits seit Oktober ist der pavillonartige Flachbau im Bauhausstil von einem Gerüst umgeben, zunächst soll das Dach abgedichtet und ausgebessert werden. "Die Arbeiten gehen nun Stück für Stück voran", sagt HdV-Eigentümer Dieter Nagel. In den letzten Wochen wurde auch ein neues Blockheizkraftwerk eingebaut, das ein älteres Exemplar ersetzt. Damit produziert das Hotel seinen Strom praktisch vollständig selbst; nur zu Abnahmespitzen wird aufs allgemeine Netz zurückgegriffen. "Das ist zum Beispiel der Fall, wenn in der Küche viele verbrauchsintensive Geräte zeitgleich eingeschaltet werden", so Nagel. Mit der Abwärme wird geheizt. Zwar kann das neue Kraftwerk mit Gasmotor aus Liefergründen wohl erst Mitte Januar in Betrieb gehen. "Aber momentan ist ja ohnehin nicht viel zu heizen", sagt Dieter Nagel.

Stornierungen in Höhe von 90.000 Euro

Denn wie alle Hotels muss das HdV im Lockdown geschlossen bleiben. Dieter Nagel nennt 2020 ein "Katastrophenjahr". Zwar sei in den geöffneten Phasen die Auslastung recht gut gewesen. Nach ordentlichen Buchungszahlen über den Sommer bis in den Herbst hinein sei mit Lockdown Nummer zwei aber gleich der nächste herbe Einschnitt gekommen. Im ersten Lockdown habe es Stornierungen in Höhe von rund 90.000 Euro gegeben. Nicht zuletzt seien Januar und Februar generell schwache Monate, so dass auch vorm Ausbruch der Pandemie keine großen Umsätze generiert werden konnten. "Es weiß ja auch keiner, wie es weitergeht", sagt Nagel. Dazu seien das Feiertagsgeschäft weggebrochen, die laufenden Kosten aber unverändert - allein etwa 20.000 Euro jährlich für Versicherungen - und schon viele Reservierungen für 2021 storniert worden. "Zumal der Lockdown ja sehr wahrscheinlich über den 10. Januar hinaus verlängert wird", vermutet Nagel. Die Mitarbeiter sind derzeit in seiner Medizintechnikfirma Saale-med eingesetzt. "Ansonsten machen wir aus der Not eine Tugend und nutzen die Schließzeit für Renovierungen im Haus", schließt Dieter Nagel ab.