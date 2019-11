Katzhüttes Bürgermeister Machold: Kein Geld mehr ohne Saldo

Sind alle Züge für Katzhütte abgefahren, was finanzielle Klarheit angeht? Ein Triebwagen der Schwarzatalbahn am Endpunkt der Strecke in Katzhütte.

Die Gemeinde Katzhütte hat die Zahlungen ihrer Umlagen, darunter die Verwaltungsumlage und die Schulumlage an den Landkreis sowie die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal bis auf weiteres eingestellt. Er habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen, erklärte Bürgermeister Wilfried Machold (pl.) in der Gemeinderatssitzung. Er will damit zunächst nichts weiter erreichen, als das die Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde, als Bürgermeister und Gemeinderat Klarheit darüber verschafft, wie die Kassenlage aussieht.“Bis ich nicht weiß, welches Geld ich deswegen anweisen kann, weil es auch auf dem Gemeindekonto vorhanden ist, werde ich sicherheitshalber die größten Brocken aussetzen, damit Geld für die kleinen unabweisbaren Dinge in der Kasse bleibt.