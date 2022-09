Kaulsdorf bleibt nachts dunkel

Kaulsdorf. Straßenbeleuchtung wird stundenweise abgestellt.

In der Gemeinde Kaulsdorf wird die Straßenbeleuchtung nachts zwischen 0 und 4 Uhr ausgeschaltet. Dazu habe sich der Gemeinderat nach mehrfacher Beratung verständigt, um angesichts der aktuellen Energiekostenentwicklung sowohl Kosten als auch Elektroenergie zu sparen, teilte Bürgermeisterin Kerstin Barczus (parteilos) jetzt mit.

Die Abschaltung werde in allen Ortsteilen vorgenommen. Derzeit werden Zeitschaltuhren in den Verteilerkästen der Straßenbeleuchtung nachgerüstet, anschließend werden Schritt für Schritt die einzelnen Straßenzüge zwischen 0 und 4 Uhr nicht mehr beleuchtet. Es sei keine angenehme Entscheidung, aber eine notwendige, um den Energieverbrauch der Gemeinde zu reduzieren, heißt es abschließend in der Mitteilung.