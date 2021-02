Kiefer zwischen Rudolstadt und Pößneck 256 Jahre alt

Dendro-Ökologe Gottfried Jetschke setzt den Verdrängungsbohrer am Stamm an. Anhand des entnommenen Bohrkerns konnte er das Alter der Kiefer mit 256 Jahren angeben.

Der dürre Kienbaum bei Herschdorf am Schustersteig, dem kürzesten Verbindungsweg zwischen Pößneck und Rudolstadt, stand jetzt im Mittelpunkt einer Altersbestimmung. Dietmar König aus Goßwitz war bei seiner Wanderung durch das Waldgebiet in der Nähe von Rockendorf auf die Idee gekommen, nach dem Alter des Baums zu forschen und wandte sich an Gottfried Jetschke, ehemals Lehrbeauftragter in der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.